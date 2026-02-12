Santos tenta embalar no Brasileiro e aliviar pressão antes do retorno de Neymar

O Santos visita o Athletico-PR nesta quinta-feira (12), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra tenta engatar a segunda vitória consecutiva na temporada para ganhar fôlego na competição e reduzir a pressão interna antes da reestreia de Neymar, prevista para os próximos dias. O início de 2026 tem sido marcado por instabilidade na Vila Belmiro. Após vencer o Novorizontino na estreia do Campeonato Paulista, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda atravessou um período de resultados negativos.

Ao todo, foram sete partidas sem vencer, com quatro empates e três derrotas. A sequência levou o Santos a chegar à penúltima rodada da primeira fase do Paulistão ameaçado de rebaixamento. No Campeonato Brasileiro, o cenário também se complicou, com apenas um ponto somado em duas rodadas, situação que colocou o clube na zona de rebaixamento logo no início da competição.

O momento de tensão começou a ser amenizado após a vitória sobre o Noroeste. O resultado afastou o risco de queda no Campeonato Paulista e manteve o Peixe vivo na disputa por uma vaga nas quartas de final. A partir disso, a comissão técnica passou a tratar o duelo em Curitiba como uma oportunidade para iniciar uma reação também no Brasileirão. Um novo triunfo fora de casa pode representar um alívio significativo para Vojvoda e para a diretoria santista. O treinador vem sendo cobrado não apenas pelos resultados, mas também pelo desempenho da equipe. Já o presidente Marcelo Teixeira e o executivo de futebol Alexandre Mattos vem sendo alvo de críticas pela formação do elenco e pela demora na chegada de reforços. Santos prepara retorno de Neymar Além do aspecto esportivo, o resultado positivo pode ajudar a criar um ambiente mais favorável para o retorno de Neymar. Aliás, o meia-atacante treina com o elenco há cerca de duas semanas e tem estreia programada para o confronto contra o Velo Clube, no compromisso seguinte do Santos pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

Neymar se recuperou de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro. A partida de domingo marcará o primeiro jogo oficial do jogador pelo clube desde a renovação de contrato acertada no fim do ano passado. A diretoria aposta nessa combinação de recuperação em campo e retorno do principal ídolo recente para reaproximar o torcedor. No início do Paulistão, o Santos chegou a registrar boa presença de público, mas o mau desempenho e o desgaste na relação com a torcida impactaram diretamente os números na Vila Belmiro. Na estreia do estadual, contra o Novorizontino, 13.091 torcedores estiveram presentes. No clássico diante do Corinthians, o público foi de 13.693. Contudo, no duelo contra o São Paulo, o número caiu para 10.280 espectadores.

Foi justamente no clássico contra o São Paulo que surgiram os primeiros protestos do ano. Durante parte do primeiro tempo, torcidas organizadas permaneceram sentadas e em silêncio. Em seguida, cânticos de cobrança e faixas com críticas à gestão de Marcelo Teixeira, Alexandre Mattos e outros temas passaram a ocupar as arquibancadas do estádio. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.