Santos inaugura UME Pelé com 500 vagas integrais e investimento de quase R$ 29 milhões

Santos inaugura UME Pelé com 500 vagas integrais e investimento de quase R$ 29 milhõesFamiliares do eterno camisa 10 e ex-jogadores do Peixe compareceram à cerimônia de inauguração no litoral paulista
A Prefeitura de Santos inaugurou nesta semana a Unidade Municipal de Educação Edson Arantes do Nascimento, no litoral paulista. Com investimento aproximado de R$ 28,9 milhões em recursos municipais, a nova escola que leva o nome de Pelé oferece 500 vagas em período integral para estudantes do 6º ao 9º ano.
A família de Pelé participou da cerimônia que ocorreu complexo localizado no terreno do antigo Colégio Marza, na Avenida Ana Costa. A UME possui cerca de 5 mil metros quadrados de área construída distribuídos em três pavimentos.
O prefeito Rogério Santos e a vice-prefeita e secretária de Educação, Audrey Kleys, também acompanharam a inauguração. “Sabemos da importância do investimento em Educação. Além do conforto, esse padrão de escola que estabelecemos para Santos oferece acesso ao conhecimento para a vida”, disse ele durante a cerimônia.
Família de Pelé
Entre os familiares do Rei estiveram presentes Maria Lúcia Nascimento, Davi Benedito Magalhães, Danielle do Nascimento Magalhães Zilli e Octávio Felinto Neto. Alguns ex-atletas do Santos também compareceram, como Manoel Maria, Lalá e Negreiros.
“Sou neta de Celeste Arantes do Nascimento, que viveu durante 101 anos. Gosto de falar dela porque o legado é a representatividade da família, claro, pela hereditariedade, pelo DNA. Mas, além disso, pelos fãs, amigos, pessoas que gostam do Pelé. Então a história vem lá de trás e eu fico muito feliz”, discursou Danielle do Nascimento.
Segundo a prefeitura, o nome da unidade reconhece a relação do ídolo com a cidade, onde recebeu o título de cidadão santista. A homenagem também considera a atuação do astro em iniciativas voltadas à educação.
UME Edson Arantes do Nascimento
A escola exibe momentos marcantes da carreira do eterno camisa 10 com muito orgulho por seus corredores. A estrutura inclui 20 salas de aula, biblioteca, auditório, sala de artes, laboratório, estudioteca e sala de Atendimento Educacional Especializado.
O conjunto esportivo reúne quadra poliesportiva e vestiários, com prédio acessível, climatizado. Vale pontuar que a unidade ainda conta com monitoramento por câmeras integradas ao Centro de Controle Operacional.
O projeto estabelece relação com a Igreja Bom Pastor, imóvel tombado pelo Condepasa e localizado ao lado. As arquitetas Juliana Cunha Carlini e Carolina Maylart assinaram o projeto, que adotou orientação solar adequada, ventilação cruzada, uso de luz natural, brises para proteção solar, consumo sustentável de água e reaproveitamento de águas pluviais.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar