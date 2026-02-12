Santos inaugura UME Pelé com 500 vagas integrais e investimento de quase R$ 29 milhões

Familiares do eterno camisa 10 e ex-jogadores do Peixe compareceram à cerimônia de inauguração no litoral paulista / Crédito: Jogada 10

A Prefeitura de Santos inaugurou nesta semana a Unidade Municipal de Educação Edson Arantes do Nascimento, no litoral paulista. Com investimento aproximado de R$ 28,9 milhões em recursos municipais, a nova escola que leva o nome de Pelé oferece 500 vagas em período integral para estudantes do 6º ao 9º ano. A família de Pelé participou da cerimônia que ocorreu complexo localizado no terreno do antigo Colégio Marza, na Avenida Ana Costa. A UME possui cerca de 5 mil metros quadrados de área construída distribuídos em três pavimentos.

O prefeito Rogério Santos e a vice-prefeita e secretária de Educação, Audrey Kleys, também acompanharam a inauguração. “Sabemos da importância do investimento em Educação. Além do conforto, esse padrão de escola que estabelecemos para Santos oferece acesso ao conhecimento para a vida”, disse ele durante a cerimônia.

Família de Pelé Entre os familiares do Rei estiveram presentes Maria Lúcia Nascimento, Davi Benedito Magalhães, Danielle do Nascimento Magalhães Zilli e Octávio Felinto Neto. Alguns ex-atletas do Santos também compareceram, como Manoel Maria, Lalá e Negreiros. “Sou neta de Celeste Arantes do Nascimento, que viveu durante 101 anos. Gosto de falar dela porque o legado é a representatividade da família, claro, pela hereditariedade, pelo DNA. Mas, além disso, pelos fãs, amigos, pessoas que gostam do Pelé. Então a história vem lá de trás e eu fico muito feliz”, discursou Danielle do Nascimento. Segundo a prefeitura, o nome da unidade reconhece a relação do ídolo com a cidade, onde recebeu o título de cidadão santista. A homenagem também considera a atuação do astro em iniciativas voltadas à educação.