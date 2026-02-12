Santa Clara x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Português 2025/26. O Benfica visita o Santa Clara nesta sexta-feira (13), às 15h30 (de Brasília), na partida de abertura da 22ª rodada da Liga Portugal. O duelo acontece no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na competição.

Como chega o Santa Clara

O Santa Clara não atravessa um bom momento e, atualmente, luta contra o rebaixamento. O time ocupa a 16ª colocação, com 17 pontos, e é o primeiro clube fora do Z2. Além disso, a diretoria trocou o comando técnico recentemente: Petit assumiu o lugar de Vasco Matos, mas ainda não conseguiu mudar o cenário. A equipe soma nove partidas sem vencer, incluindo quatro derrotas consecutivas, e perdeu também na estreia do novo treinador.

Como chega o Benfica

Por outro lado, o Benfica viu o clássico entre Porto e Sporting terminar empatado na rodada passada e conseguiu diminuir a diferença para os adversários na luta pelo título. Dessa maneira, os Encarnados abrem a rodada na terceira posição, com 49 pontos, atrás do Porto, com 56, e Sporting, com 52.

Para o confronto desta sexta-feira, o técnico José Mourinho terá que lidar com um problema de última hora. Isto porque Fredrik Aursnes se lesionou no treino de quinta-feira (12) e está fora da partida. Além disso, ele também pode desfalcar o time no compromisso decisivo contra o Real Madrid, nos playoffs da Champions.