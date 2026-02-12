Sampaoli chama atenção para erros “infantis” na marcação em empate do Atlético

Sampaoli chama atenção para erros “infantis” na marcação em empate do AtléticoTreinador do Galo aponta desatenção da equipe e apontou em detectar problemas para tornar a equipe novamente competitiva
O Atlético não jogou bem e ficou no empate com o Remo pela terceira rodada do Campeonato Brasiloeiro. Além de continuar sem vencer na competição, o time alvinegro se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. Após o jogo na Arena MRV, o técnico Jorge Sampaoli deu explicações ao ser perguntado sobre o aproveitamento de 30% do Galo na temporada. O treinador argentino apontou que, apesar do começo de temporada, o Galo se desestabilizou no duelo desta quarta-feira (12), em seus domínios.
“Acredito que é um processo que está começando. Eu estava falando na última coletiva, são muitos jogos, muitas situações perdidas. Hoje (quarta) se desestabilizou e por isso sofre com as transições. No primeiro tempo a equipe elaborou o jogo para ganhar facilmente, com sete chances. São processos e seguir trabalhando, melhorando e seguramente o resultado irá aparecer. Creio que o mais preocupante é o controle da equipe quando se encontra ansioso”, iniciou o treinador argentino.
Defesa do Atlético preocupa Sampaoli
Além disso, o treinador ainda comentou sobre a desatenção da defesa atleticana. Nos dez jogos do time na temporada, o time sofreu gol em nove ocasiões. Desse modo, apresenta grande fragilidade defensiva. Sampaoli comentou sobre os erros do time e como irá corrigir esses problemas.
“Temos o mesmo problema e é preciso corrigir, formando um sistema diferente. Creio que, analisando as situações, o time perdeu um pouco de eficiência defensiva. Inclusive demoramos para recuperar a bola no campo rival, inclusive por características dos jogadores e cometemos erros infantis. É detectar com os jogadores que temos e sermos uma equipe mais firme como terminamos a temporada anterior, em que através da solidez defensiva nos tornamos uma equipe competitiva”, concluiu Sampaoli.
O Atlético volta a campo no sábado (14), às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Itabirito fora de casa, pela última rodada do Campeonato Mineiro. Na sequência, o Galo visita o Grêmio pela quarta rodada do Brasileirão, na quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília).
