Sampaoli chama atenção para erros “infantis” na marcação em empate do Atlético

O Atlético não jogou bem e ficou no empate com o Remo pela terceira rodada do Campeonato Brasiloeiro. Além de continuar sem vencer na competição, o time alvinegro se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. Após o jogo na Arena MRV, o técnico Jorge Sampaoli deu explicações ao ser perguntado sobre o aproveitamento de 30% do Galo na temporada. O treinador argentino apontou que, apesar do começo de temporada, o Galo se desestabilizou no duelo desta quarta-feira (12), em seus domínios.

“Acredito que é um processo que está começando. Eu estava falando na última coletiva, são muitos jogos, muitas situações perdidas. Hoje (quarta) se desestabilizou e por isso sofre com as transições. No primeiro tempo a equipe elaborou o jogo para ganhar facilmente, com sete chances. São processos e seguir trabalhando, melhorando e seguramente o resultado irá aparecer. Creio que o mais preocupante é o controle da equipe quando se encontra ansioso”, iniciou o treinador argentino.