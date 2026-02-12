Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sampaoli chama atenção para erros “infantis” na marcação em empate do Atlético

Treinador do Galo aponta desatenção da equipe e apontou em detectar problemas para tornar a equipe novamente competitiva
O Atlético não jogou bem e ficou no empate com o Remo pela terceira rodada do Campeonato Brasiloeiro. Além de continuar sem vencer na competição, o time alvinegro se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. Após o jogo na Arena MRV, o técnico Jorge Sampaoli deu explicações ao ser perguntado sobre o aproveitamento de 30% do Galo na temporada. O treinador argentino apontou que, apesar do começo de temporada, o Galo se desestabilizou no duelo desta quarta-feira (12), em seus domínios.

“Acredito que é um processo que está começando. Eu estava falando na última coletiva, são muitos jogos, muitas situações perdidas. Hoje (quarta) se desestabilizou e por isso sofre com as transições. No primeiro tempo a equipe elaborou o jogo para ganhar facilmente, com sete chances. São processos e seguir trabalhando, melhorando e seguramente o resultado irá aparecer. Creio que o mais preocupante é o controle da equipe quando se encontra ansioso”, iniciou o treinador argentino.

Defesa do Atlético preocupa Sampaoli

Além disso, o treinador ainda comentou sobre a desatenção da defesa atleticana. Nos dez jogos do time na temporada, o time sofreu gol em nove ocasiões. Desse modo, apresenta grande fragilidade defensiva. Sampaoli comentou sobre os erros do time e como irá corrigir esses problemas.

“Temos o mesmo problema e é preciso corrigir, formando um sistema diferente. Creio que, analisando as situações, o time perdeu um pouco de eficiência defensiva. Inclusive demoramos para recuperar a bola no campo rival, inclusive por características dos jogadores e cometemos erros infantis. É detectar com os jogadores que temos e sermos uma equipe mais firme como terminamos a temporada anterior, em que através da solidez defensiva nos tornamos uma equipe competitiva”, concluiu Sampaoli.

O Atlético volta a campo no sábado (14), às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Itabirito fora de casa, pela última rodada do Campeonato Mineiro. Na sequência, o Galo visita o Grêmio pela quarta rodada do Brasileirão, na quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília).

