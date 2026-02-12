SAF do Botafogo demite funcionários por contenção de despesas

SAF do Botafogo demite funcionários por contenção de despesasClube atravessa grave crise financeira e já planejava o corte dos profissionais. Saiba mais detalhes!
Diante da grave crise financeira que atravessa, a SAF do Botafogo começou, nesta quinta-feira (12), um corte no quadro de funcionários. Houve, segundo o canal “Arena Alvinegra”, 50 demissões.
Áreas como marketing, jurídico e programa de sócio-torcedor (Camisa 7) sofreram com a medida que visa reduzir custos e atingir maior sustentabilidade financeira. Internamente, a redução no quadro de funcionários já era planejada por Danilo Caixeiro, novo Diretor de Operações da SAF e principal braço direito de John Textor, controlador da SAF, após a saída do CEO Thairo Arruda.
O Botafogo também revisa contratos, algo que inclui, além da prestação de serviços, quaisquer vínculos entre outras empresas e a SAF. No futebol, também há previsão de redução da folha salarial.
Em campo, o Glorioso enfrenta o Fluminense, nesta quinta-feira (12), no Maracanã, às 19h30, pela terceira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.
