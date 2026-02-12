Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SAF do Botafogo demite funcionários por contenção de despesas

Clube atravessa grave crise financeira e já planejava o corte dos profissionais. Saiba mais detalhes!
Diante da grave crise financeira que atravessa, a SAF do Botafogo começou, nesta quinta-feira (12), um corte no quadro de funcionários. Houve, segundo o canal “Arena Alvinegra”, 50 demissões.

Áreas como marketing, jurídico e programa de sócio-torcedor (Camisa 7) sofreram com a medida que visa reduzir custos e atingir maior sustentabilidade financeira. Internamente, a redução no quadro de funcionários já era planejada por Danilo Caixeiro, novo Diretor de Operações da SAF e principal braço direito de John Textor, controlador da SAF, após a saída do CEO Thairo Arruda.

O Botafogo também revisa contratos, algo que inclui, além da prestação de serviços, quaisquer vínculos entre outras empresas e a SAF. No futebol, também há previsão de redução da folha salarial.

Em campo, o Glorioso enfrenta o Fluminense, nesta quinta-feira (12), no Maracanã, às 19h30, pela terceira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

