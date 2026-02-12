Rodrygo celebra aniversário de quatro anos dos filhos gêmeos em Madri

Rodrygo celebra aniversário de quatro anos dos filhos gêmeos em MadriCrianças são frutos do romance que o atacante teve com a influenciadora Pamella Souza, quando ainda defendia o Santos
Pai coruja! O atacante Rodrygo celebrou o aniversário de quatro anos de seus filhos, Rayan e Ravy, frutos de um curto romance que engatou com a influenciadora Pamella Souza. Assim, os meninos gêmeos decidiram que suas festas seriam com decorações de desenhos, mais especificamente com os temas de Sonic e Pikachu. A comemoração, aliás, ocorreu em Madri, cidade em que o jogador reside por defender o Real Madrid.
Inclusive, após a realização do aniversário duplo, Rodrygo compartilhou registros do momento especial ao lado dos filhos em suas redes sociais.
“Dia mais que especial! Quatro anos das minhas cópias. Papai ama vocês demais! Que Deus nos abençoe sempre”, frisou o jogador do Real Madrid. A mãe de Rodrygo, Denise Goes, também parabenizou os netos: “Que Deus os abençoe muito. Amamos vocês”, desejou a avó.
Disputas judiciais e polêmicas de Rodrygo
Rodrygo chegou a ser protagonista de polêmica por se recusar a reconhecer que era pai dos gêmeos. Em 2023, Pamella indicou que o atacante se não concordava em adicionar o sobrenome “Goes” no nome completo das crianças. Assim, houve a necessidade da intervenção da Justiça. Posteriormente, veio a determinação que Rodrygo deveria pagar uma pensão alimentícia correspondente a 20 salários mínimos.
Na época, o jogador também entrou com ação na Justiça na tentativa de impedir que a influenciadora tivesse o direito de citar o seu nome e o de seus pais nas redes sociais. Contudo, ele não obteve êxito na solicitação, que foi recusada. Em 2024, a esteticista fez críticas públicas à Bruna Rotta, ex-namorada de Rodrygo, por publicar fotos dos seus filhos. Em entrevista, Pamella relatou que ela e o atacante tiveram um curto romance em 2018. Os dois se viram algumas vezes, quando Rodrygo ainda morava e defendia o Santos e a influenciadora engravidou de gêmeos no último encontro deles.