Rodrygo celebra aniversário de quatro anos dos filhos gêmeos em Madri

Crianças são frutos do romance que o atacante teve com a influenciadora Pamella Souza, quando ainda defendia o Santos / Crédito: Jogada 10

Pai coruja! O atacante Rodrygo celebrou o aniversário de quatro anos de seus filhos, Rayan e Ravy, frutos de um curto romance que engatou com a influenciadora Pamella Souza. Assim, os meninos gêmeos decidiram que suas festas seriam com decorações de desenhos, mais especificamente com os temas de Sonic e Pikachu. A comemoração, aliás, ocorreu em Madri, cidade em que o jogador reside por defender o Real Madrid. Inclusive, após a realização do aniversário duplo, Rodrygo compartilhou registros do momento especial ao lado dos filhos em suas redes sociais.

“Dia mais que especial! Quatro anos das minhas cópias. Papai ama vocês demais! Que Deus nos abençoe sempre”, frisou o jogador do Real Madrid. A mãe de Rodrygo, Denise Goes, também parabenizou os netos: “Que Deus os abençoe muito. Amamos vocês”, desejou a avó.