Rennes x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Rennes x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam na partida de abertura da 22ª rodada do Campeonato Francês
As emoções do Campeonato Francês 2025/26 estão de volta. Rennes e PSG se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 15h (de Brasília), na partida de abertura da 22ª rodada da Ligue 1. A bola rola no Roazhon Park e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Rennes

O Rennes não atravessa uma boa fase na temporada e terá mais um desafio pela frente. O time vem de três derrotas seguidas no Campeonato Francês, com quatro jogos sem vitória. Assim, a equipe caiu para a 6ª posição, com 31 pontos, mas segue viva na briga por uma vaga nas próximas competições europeias.

Para o duelo em casa, o técnico Habib Beye também precisa lidar com baixas importantes. Jérémy Jacquet sofreu uma lesão grave no ombro e não deve mais atuar pelo clube. Além disso, Abdelhamid Ait Boudlal, Djaoui Cissé, Glen Kamara, Przemyslaw Frankowski e Yassir Zabiri, lesionados, também estão fora.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG é o líder do Campeonato Francês com 51 pontos e pode ampliar a vantagem sobre o Lens, que hoje é de somente dois pontos. No último compromisso pela Ligue 1, o clube de Paris atropelou o grande rival Olympique de Marselha com uma goleada por 5 a 0 no Parque dos Príncipes.

Além disso, o time parisiense teve uma das melhores campanhas na fase de liga da Champions e garantiu a classificação direta para as oitavas de final do principal torneio de clubes do futebol europeu.

Mesmo assim, o técnico Luis Enrique também enfrenta alguns problemas no elenco. Fabián Ruiz e Quentin Ndjantou, lesionados, seguem fora. A boa notícia, no entanto, fica por conta do retorno de Hakimi, que foi desfalque na vitória sobre o Olympique na rodada passada.

RENNES X PSG

22ª rodada do Campeonato Francês
Data e horário: sexta-feira, 13/02/2026, às 15h (de Brasília).
Local: Roazhon Park, em Rennes.
RENNES: Silistre, Seidu, Nagida, Rouault, Nordin, Szymanski, Rongier, Camara, Al Tamari, Lepaul, Embolo. Técnico: Habib Beye.
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Mayulu, Vitinha, João Neves, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
Árbitro: Benoît Bastien.
Auxiliares: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu.
VAR: Wilfried Bien.

