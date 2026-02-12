Rei do Futsal na Kings League: Falcão é anunciado como novo presidente do Nyvelados

O Nyvelados, equipe da Kings League Brasil presidida por Nyvi Estephan, oficializou nesta quinta-feira (12/2) a chegada de Falcão, o Rei do Futsal, como um dos presidentes do clube. O anúncio foi feito em conjunto com o Resenha FC, projeto comandado por Daniel Trajano, parceiro da equipe para a próxima edição da competição. Na nova função, Falcão atuará como embaixador da equipe. A ideia é aproximar a tradição do futsal clássico, marcada por técnica e excelência, do formato inovador da Kings League, torneio que mescla esporte, entretenimento e cultura digital.

A data escolhida para o anúncio não foi aleatória. Afinal, o dia 12 faz alusão direta à camisa que se tornou símbolo da carreira de Falcão. Com mais de duas décadas de atuação profissional, o ex-jogador construiu uma trajetória histórica, sendo eleito quatro vezes o melhor do mundo e acumulando mais de 40 títulos. Entre as principais conquistas estão duas Copas do Mundo, quatro Copas América, quatro Grand Prix, dois Mundiais de Clubes, dez Libertadores e nove Ligas Nacionais.

Nyvelados com outras contratações de peso para a Kings League O projeto, aliás, já conta com outros nomes de peso. Entre eles está Dieguinho, multicampeão e ídolo de Joinville e do Sporting, de Portugal. Além disso, Ferrão, eleito três vezes o melhor jogador do mundo de futsal e campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2024, também está na equipe. Fora das quadras, o Nyvelados também reforçou a comunicação. O influenciador Ney Silva, conhecido pelas narrações de X1 e pelo estilo espontâneo nas redes sociais, passa a integrar o projeto. Assim, com a soma de referências históricas do futsal, força digital e nomes populares da internet, o Nyvelados mostra que pretende ir além da competição. A equipe sinaliza que vai sim brigar pelo título da Kings League Brasil.