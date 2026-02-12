Reforço do Vasco, Marino ganha poucos minutos e Diniz comenta expectativa

Colombiano chegou como um dos principais nomes para 2026, mas ainda não conseguiu ter minutagem com a camisa cruzmaltina / Crédito: Jogada 10

Contratado como um dos pilares para a temporada, o atacante Marino Hinestroza segue em busca de espaço no time titular do Vasco. Apesar da expectativa da torcida, o colombiano acumulou poucos minutos em campo recentemente, participando apenas da reta final na derrota contra o Bahia. Questionado sobre a ausência do jogador entre os 11 iniciais, o técnico Fernando Diniz justificou a escolha com base na transição gradual do atleta. Ele jogou somente 80 minutos em quatro jogos.

De acordo com o treinador, embora o clube projete um futuro brilhante para o atacante, é fundamental que ele se adapte ao ritmo do futebol brasileiro jogo a jogo antes de assumir a titularidade.

“O Marino tem expectativas. Se a gente não colocar um jogador que tem expectativa, a gente não sabe. O jogo estava pedindo igual um Marino. A ideia era ter o Andrés Gómez de um lado, e o Marino do outro. Ele é um cara que vai começar a entregar em algum momento. É um jogador muito bem avaliado”, explicou. Investimento pesado do Vasco Essa cautela contrasta com as cifras envolvidas na negociação. Para vencer a concorrência e tirar Hinestroza do Atlético Nacional-COL, o Vasco desembolsou cerca de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 30 milhões) por 80% dos seus direitos econômicos. Disputado no mercado Vale destacar que o Gigante da Colina não foi o único interessado no futebol do jovem talento. Considerado um dos nomes mais promissores do mercado sul-americano, o atacante atraiu olhares de diversos clubes brasileiros e chegou a encaminhar um acerto com o Boca Juniors, da Argentina, antes de optar pelo projeto cruz-maltino.