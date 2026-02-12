Pisa x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2025/26. Pisa e Milan se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), na partida de abertura da 25ª rodada da Serie A. O duelo acontece na Arena Garibaldi e coloca frente a frente duas equipes que estão em posições opostas na tabela. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Pisa O principal objetivo do Pisa nesta temporada é se manter na elite do futebol italiano. O time faz uma campanha ruim e tem somente 15 pontos em 24 jogos, na penúltima posição na tabela. Além disso, a diferença para o Lecce, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de seis pontos. O Pisa tem a terceira pior defesa da competição com 40 gols sofridos, além de ter conquistado somente uma vitória na Serie A. O último, e único, triunfo aconteceu em novembro de 2025, quando venceu a Cremonese por 1 a 0. Para o duelo em casa, o time comandado pelo técnico Alberto Gilardino não enfrenta baixas de última hora e o treinador poderá mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Milan Por outro lado, o Milan vive uma situação mais confortável na tabela e segue na perseguição ao líder Inter de Milão. O time tem 50 pontos, oito a menos que o rival, mas tem uma partida a menos. Além disso, o Milan atravessa um bom momento na temporada e chega embalado para buscar mais uma vitória. O time está invicto em 2026 e conta com a grande fase de Christopher Nkunku. Após uma passagem apagada pelo Chelsea, o atacante reencontrou o bom futebol na Itália e marcou cinco gols nas últimas seis partidas. Ao mesmo tempo, o técnico Massimiliano Allegri não enfrenta muitos problemas no elenco e tem Cheveyo Mul, lesionado, como única baixa confirmada para o jogo desta sexta-feira.