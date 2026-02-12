Palmeiras x América-MG (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras x América-MG (feminino): onde assistir, escalações e arbitragemVerdão inicia busca pelo título nacional contra as Spartanas, nesta sexta-feira, na Arena Barueri
O Palmeiras encara o América-MG nesta sexta-feira (13/2), às 21h, na Arena Barueri, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Verdão chega empolgado após começar o ano com um título, enquanto o Coelho tenta surpreender e começar a competição com o pé direito e com um triunfo em cima de um dos postulantes a taça.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Brasil.
Como chega o Palmeiras
Após vencer a Supercopa do Brasil Feminina, o Verdão chega bem para a disputa da competição e é cotado como um dos favoritos ao título. Aliás, no ano passado, a equipe bateu na trave e ficou com o terceiro lugar geral. Assim, para o ano de 2026, as palmeirenses chegam com reforços para a disputa da competição, e contam com a atacante Bia Zaneratto como principal trunfo para vencer o Campeonato Brasileiro.
Como chega o América-MG
Por outro lado do confronto, o América-MG chega buscando uma campanha melhor que o ano de 2025, na qual a equipe não conseguiu se classificar para a segunda fase da competição. Contudo, sabe que uma vitória, fora de casa, contra um dos postulantes ao título, pode jogar a moral da equipe lá em cima.
PALMEIRAS X AMÉRICA-MG
Campeonato Brasileiro Feminino – 1ª rodada
Data e horário: 13/2/2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)
PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Paty Maldaner, Poliana, Rhayanna; Joselyn Espinales, Ingryd Lima, Brena, Andressinha; Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnico: Rosana Augusto.
AMÉRICA-MG: Taluane; Ana Clara, Maiara, Mimi, Sabrina Sassá; Mariana Andrade, Maria Pimenta, Thayná, Emily Arias, Maisa Caverzan; Gadu. Técnico: Jorge Victor.
Árbitro: Andressa Hartmann (RS)
Assistentes: Marcela de Almeida Silva (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP)