Palmeiras x América-MG (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão inicia busca pelo título nacional contra as Spartanas, nesta sexta-feira, na Arena Barueri / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras encara o América-MG nesta sexta-feira (13/2), às 21h, na Arena Barueri, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Verdão chega empolgado após começar o ano com um título, enquanto o Coelho tenta surpreender e começar a competição com o pé direito e com um triunfo em cima de um dos postulantes a taça. Onde assistir A partida terá transmissão da TV Brasil.

Como chega o Palmeiras Após vencer a Supercopa do Brasil Feminina, o Verdão chega bem para a disputa da competição e é cotado como um dos favoritos ao título. Aliás, no ano passado, a equipe bateu na trave e ficou com o terceiro lugar geral. Assim, para o ano de 2026, as palmeirenses chegam com reforços para a disputa da competição, e contam com a atacante Bia Zaneratto como principal trunfo para vencer o Campeonato Brasileiro.