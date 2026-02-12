Palmeiras vence o Internacional fora e assume a liderança do Brasileirão

Palmeiras vence o Internacional fora e assume a liderança do BrasileirãoVerdão administrou a pressão dos donos da casa e matou o jogo no contra-ataque
O Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1 nesta quinta-feira (13), no Estádio Beira-Rio, pela terceira rodada do Brasileirão. Os gols do Verdão foram marcados por Gustavo Gómez, Vitor Roque e Andreas Pereira. Do outro lado, Ronaldo marcou um golaço e foi o responsável por diminuir para o Colorado.
Este resultado colocou o Palmeiras na liderança do Brasileirão com sete pontos em três jogos, mesma pontuação de São Paulo, Bahia e Fluminense. O Verdão, contudo, tem saldo de seis gols positivos (marcou 10 gols e sofreu quatro) e, por isso, assume a ponta da classificação. O Internacional, por outro lado, afundou de vez na zona do rebaixamento. O Colorado ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, acumulando duas derrotas e um empate, e termina a rodada na 19ª posição.
Palmeiras e Internacional alternam controle
O Internacional começou melhor o jogo, tentando pressionar o Palmeiras, que soube se proteger e impediu a criação de chances de gol do adversário. Nos primeiros 15 minutos de jogo, aliás, o lance mais importante foi um suposto pênalti de Victor Gabriel em Vitor Roque. O atacante palmeirense caiu após dividida com o defensor, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. A decisão irritou Abel Ferreira, que acabou amarelado por reclamação na sequência.
A partir desse lance, porém, o Palmeiras assumiu o controle do jogo e passou a pressionar o Internacional. Nesse contexto, mais uma vez a bola parada foi fundamental para o Verdão. Aos 23 minutos, Andreas Pereira cobrou escanteio do lado direito em direção à marca do pênalti. Gustavo Gómez subiu mais alto que toda a defesa do Internacional e cabeceou com firmeza, no canto esquerdo de Rochet, para abrir o placar.
Em desvantagem no placar, o Internacional se lançou ao ataque e retomou o controle da partida. Abusando das jogadas pelos lados do campo, o Colorado conseguiu incomodar mais a defesa do Palmeiras do que nos primeiros minutos do jogo. E chegou ao empate ainda na primeira etapa, aos 36 minutos, quando Alan Patrick recebe na ponta direita, parte para cima da marcação e arrisca de longe. A bola bate na defesa do Verdão e sobra para Ronaldo, que emenda de primeira e marca um golaço de perna esquerda, encobrindo Carlos Miguel.
Verdão mata o jogo no contra-ataque
A igualdade no placar não durou muito mais tempo, e Vitor Roque recolocou o Palmeiras à frente logo no início da segunda etapa. Aos seis minutos, o atacante recebeu bola longa, disputou no alto e ganhou da marcação na corrida. Na sequência, partiu para a jogada individual, cortou a marcação de mercado e finalizou. A bola desviou em Félix Torres, enganou Rochet e entrou no gol.
Assim como na primeira etapa, o Internacional se lançou ao ataque na tentativa de igualar o placar novamente. Dessa vez, no entanto, o Verdão se posicionou melhor na defesa, contando inclusive com as trocas de Abel Ferreira. Isso porque o técnico adicionou combatividade e velocidade ao time com as entradas de Sosa e Luighi. Assim, o Verdão chamou o Colorado para o seu campo e se preparou para matar o jogo nos contra-ataques.
A estratégia funcionou, e aos 36 da segunda etapa o Palmeiras ampliou a vantagem após pressionar a saída de bola rival. Lucas Evangelista disputou com Mercado, retomou a posse, atraiu a saída de Rochet e acionou Andreas Pereira no meio da área. O camisa 8 do Verdão finalizou de primeira, com o gol aberto, e deu números finais ao jogo, colocando, assim, o Palmeiras na liderança do Brasileirão 2026.
Próximos jogos de Internacional e Palmeiras
O Internacional volta a campo no domingo (15), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Ypiranga fora de casa, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O Palmeiras, por sua vez, encara o Guarani, também no domingo (15) às 20h30 (de Brasília), pela última fase da primeira fase do Paulistão. O Verdão já está classificado para as quartas de final da competição.
INTERNACIONAL 1 x 3 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 3ª rodada
Data e horário: 12/2/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público presente: 20.082 pessoas
Público pagante: 17.693 pessoas
Renda: R$ 532.841,50
Gols: Gustavo Gómez, 23’/1ºT (0-1); Ronaldo, 36’/2ºT (1-1), Vitor Roque, 6’/2ºT (1-2); Andreas Pereira, 36’/2ºT (1-3)
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado e Victor Gabriel (Félix Torres, 4’/2ºT); Vitinho, Paulinho (Aguirre, 14’/2ºT), Ronaldo (Alerrandro, 39’/2ºT), Alan Patrick (Alan Rodríguez, 14’/2ºT) e Bernabei; Borré e Carbonero (Kayky, 39’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté, 44’/2ºT); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício (Luighi, 21’/2ºT) e Allan (Lucas Evangelista, 35’/2ºT); Flaco López (Giay, 35’/2ºT) e Vitor Roque (Sosa, 21’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (Fifa/PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)
Cartões Amarelos: Paulinho, Paulo Pezzolano (INT); Abel Ferreira, Andreas Pereira (PAL)
Cartões Vermelhos: não houve
