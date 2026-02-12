Palmeiras leva Fortaleza à CNRD por dívida pela venda de Gustavo Mancha

Palmeiras leva Fortaleza à CNRD por dívida pela venda de Gustavo ManchaVerdão cobra parcela não repassada após venda do zagueiro ao Olympiacos e aponta outras pendências financeiras com o clube cearense
O Palmeiras decidiu acionar o Fortaleza na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) pelo débito relacionado à negociação do zagueiro Gustavo Mancha. Revelado pelo clube paulista, o defensor estava emprestado ao time cearense quando acabou sendo vendido ao Olympiacos, da Grécia.
Segundo o Palmeiras, o Fortaleza não repassou 225 mil euros (cerca de R$ 1,4 milhão), valor que corresponde a 30% dos direitos econômicos do jogador mantidos pelo Verdão no acordo de empréstimo.
Antes disso, o clube cearense já havia quitado outra parte da dívida, no valor de 825 mil euros. O pagamento, no entanto, ocorreu com cerca de um mês de atraso. Inicialmente, o prazo para a quitação total era novembro, o que aumentou o desgaste entre as partes. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.
Diante da pendência, o Palmeiras notificou formalmente o Fortaleza no dia 2 de dezembro. Na ocasião, concedeu um novo prazo de 40 dias para o pagamento e ainda apresentou uma proposta de parcelamento do valor em aberto. Mesmo assim, não houve retorno por parte do clube nordestino, o que motivou a ida à esfera jurídica.
Gustavo Mancha foi negociado pelo Fortaleza com o Olympiacos em agosto do ano passado por R$ 28,3 milhões. Na transação, 85% dos direitos econômicos acabaram sendo repassados ao clube grego, enquanto o time cearense manteve 15%.
Do total envolvido na operação, o Palmeiras detinha 30% dos direitos e o Fortaleza, 55%. Com isso, o Leão do Pici ficou com aproximadamente R$ 19,8 milhões, enquanto o Verdão, que se desfez integralmente da fatia que possuía, tem direito a receber R$ 8,4 milhões ao fim da negociação.
Fortaleza tem outra pendência com o Palmeiras
Além do valor que motivou a ação na CNRD, o Palmeiras afirma ainda ter mais 300 mil euros a receber do Fortaleza referentes ao mesmo negócio. Paralelamente, o clube paulista aponta outra pendência. Afinal, o Verdão cobra o pagamento da primeira parcela do repasse pela venda do atacante Breno Lopes, negociado pelo Fortaleza com o Coritiba.
