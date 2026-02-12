Palmeiras leva Fortaleza à CNRD por dívida pela venda de Gustavo Mancha

O Palmeiras decidiu acionar o Fortaleza na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) pelo débito relacionado à negociação do zagueiro Gustavo Mancha. Revelado pelo clube paulista, o defensor estava emprestado ao time cearense quando acabou sendo vendido ao Olympiacos, da Grécia. Segundo o Palmeiras, o Fortaleza não repassou 225 mil euros (cerca de R$ 1,4 milhão), valor que corresponde a 30% dos direitos econômicos do jogador mantidos pelo Verdão no acordo de empréstimo.

Antes disso, o clube cearense já havia quitado outra parte da dívida, no valor de 825 mil euros. O pagamento, no entanto, ocorreu com cerca de um mês de atraso. Inicialmente, o prazo para a quitação total era novembro, o que aumentou o desgaste entre as partes. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Diante da pendência, o Palmeiras notificou formalmente o Fortaleza no dia 2 de dezembro. Na ocasião, concedeu um novo prazo de 40 dias para o pagamento e ainda apresentou uma proposta de parcelamento do valor em aberto. Mesmo assim, não houve retorno por parte do clube nordestino, o que motivou a ida à esfera jurídica. Gustavo Mancha foi negociado pelo Fortaleza com o Olympiacos em agosto do ano passado por R$ 28,3 milhões. Na transação, 85% dos direitos econômicos acabaram sendo repassados ao clube grego, enquanto o time cearense manteve 15%. Do total envolvido na operação, o Palmeiras detinha 30% dos direitos e o Fortaleza, 55%. Com isso, o Leão do Pici ficou com aproximadamente R$ 19,8 milhões, enquanto o Verdão, que se desfez integralmente da fatia que possuía, tem direito a receber R$ 8,4 milhões ao fim da negociação.