Nottingham Forest define substituto de Sean Dyche

Clube está na 17ª posição da Premier League e vai para o quarto treinador na temporada
Poucas horas após confirmar a saída de Sean Dyche, o Nottingham Forest já definiu o substituto. Segundo informações da ‘Sky Sports’, o clube acertou a contratação do técnico Vitor Pereira, de 57 anos, que assume o comando da equipe atualmente na 17ª colocação da Premier League. O português já teve passagens, inclusive, por Flamengo e Corinthians no futebol brasileiro.

A temporada do Forest, que pertence ao empresário grego Evangelos Marinakis, tem sido marcada por muita irregularidade. Vitor Pereira será o quarto treinador da equipe em 2026/27. Antes dele, passaram pelo cargo Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e o próprio Dyche.

O técnico português estava livre no mercado desde novembro, quando deixou o Wolverhampton após uma sequência ruim de resultados. Sob o comando do Wolves, ele conquistou somente dois pontos em dez rodadas.

A expectativa é que Vitor Pereira faça sua estreia pelo Nottingham Forest no dia 19 de fevereiro, fora de casa, contra o Fenerbahçe, no jogo de ida do playoff da Liga Europa, em Istambul.

Futebol Internacional

