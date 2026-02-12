Mercado de quinta (12): Fluminense tem novo alvo para o ataque

Tricolor se vira para Cuello, do San Lorenzo (ARG); São Paulo perto de renovar com Luciano, e Corinthians toma decisão sobre Martínez / Crédito: Jogada 10

Quintou (12/2) no Jogada10 e você já sabe, né, Joganauta? Hora de descobrirmos as principais negociações do dia no mercado da bola, visto que a janela de transferências segue aberta (e a plenos vapores) no Brasil. A quinta começou com novidades no Fluminense, São Paulo e Corinthians. Veja abaixo! LEIA MAIS: Em fim de contrato, Lewandowski aguarda eleições do Barça para definir futuro

Fluminense tem novo alvo para atacante Em busca de um centroavante no mercado, o Fluminense já definiu um novo alvo no mercado de transferências. Trata-se de Alexis Cuello, do San Lorenzo, da Argentina. Aliás, o Tricolor das Laranjeiras já fez uma proposta, que foi rejeitada e considerada baixa pelo clube argentino, de acordo o jornalista César Luis Merlo. Contudo, uma nova oferta deve ser apresentada em breve.

O Fluminense ofereceu 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) por 100% dos direitos do centroavante argentino. Contudo, a proposta não agradou o San Lorenzo. O clube argentino possui 60% dos direitos, enquanto os 40% restantes são do Almagro, da segunda divisão argentina. Dessa forma, eles pedem um pouco mais para receber uma fatia maior. São Paulo perto da renovação com Luciano O São Paulo está próximo de assegurar a permanência de Luciano por mais tempo no Morumbis. As negociações entre a diretoria tricolor e os representantes do atacante evoluíram nas últimas semanas e caminham para um desfecho positivo, com a ampliação do contrato até o fim de 2027. A informação foi divulgada primeiramente pela ”Espn” e confirmada pelo J10. O entendimento entre as partes está sendo tratado internamente como encaminhado, restando apenas a assinatura para o novo vínculo. A expectativa é de que o anúncio aconteça nos próximos dias, encerrando um processo considerado delicado nos bastidores do clube.