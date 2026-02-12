Maurício busca protagonismo no Palmeiras para ir à Copa do Mundo

Maurício busca protagonismo no Palmeiras para ir à Copa do MundoMeia ainda não conseguiu se consolidar no time titular, mas busca mais espaço para ser convocado pelo Paraguai
Mauricio ganhou um fator extra para impulsionar sua trajetória no Palmeiras neste início de temporada. Na última quarta-feira (11), o meia teve o processo de naturalização para se tornar cidadão paraguaio aprovado pela Fifa. Assim, está liberado para ser convocado pela seleção do país visando a disputa da Copa do Mundo, marcada para junho.
A novidade chega em um momento estratégico da carreira do jogador. Com a saída de Raphael Veiga para o América, do México, Mauricio aparece como o principal candidato a ocupar a função de articulador do Verdão. Sem a concorrência direta do antigo camisa 23, o meia tem sido presença constante entre os titulares nas partidas mais relevantes do calendário alviverde.
O bom desempenho já se refletiu em jogos de peso. No clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, Mauricio marcou um dos gols da vitória por 3 a 1. Diante do Vitória, no primeiro compromisso do Palmeiras em casa no Brasileirão, voltou a balançar as redes. Já no Dérbi contra o Corinthians, no último fim de semana, foi dele a finalização que gerou o rebote aproveitado por Flaco López no gol palmeirense.
Ligação com o Paraguai
O diretor esportivo da seleção paraguaia, Justo Villar, detalhou como se deu o processo de naturalização do atleta. O nome de Mauricio passou a constar oficialmente no sistema da Fifa nesta quarta-feira, confirmando a mudança de nacionalidade.
O pedido teve como base a origem familiar do jogador. Seu pai, Carlos Alberto, nasceu no Paraguai, e Mauricio chegou a viver no país durante a adolescência. A possibilidade de defender a seleção já era considerada desde 2022, quando ainda atuava pelo Internacional.
“Mauricio iniciou o processo há cerca de seis ou sete meses e concluiu todas as etapas necessárias para a naturalização. Primeiro fez o processo para o pai e depois para si próprio. Foi uma decisão pessoal dele e, em determinado momento, nos pediu ajuda para que lhe fornecêssemos os contatos para que pudéssemos ajudá-lo com o processo”, comentou Villar, em entrevista ao site Cardinal Deportivo, do Paraguai.
Naquele período, o meia já estava sendo acompanhado pelo então técnico da seleção paraguaia, Guillermo Barros Schelotto. Com toda a documentação regularizada, Mauricio passa a estar apto para convocações e entra na disputa por uma vaga no Mundial.
Maurício deve ganhar concorrência no Palmeiras
Apesar do bom momento, a titularidade não está completamente garantida para o restante do primeiro semestre. Afinal, o setor ofensivo do Palmeiras deve ganhar novas alternativas com a chegada de Jhon Arias e com o retorno de Paulinho, que se aproxima do início da transição física após cirurgia na canela. Com mais opções à disposição, Abel Ferreira pode alterar o desenho tático da equipe, cenário que exige manutenção de alto nível por parte de Mauricio, especialmente às vésperas da Copa do Mundo.
Nesta quinta-feira (12/2), o meia terá mais uma oportunidade de reforçar seu protagonismo. Afinal, o Palmeiras enfrenta o Internacional, fora de casa, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.
Contratado com status de reforço importante em 2024, Mauricio ainda busca consolidar de vez o protagonismo esperado. Em 2025, aliás, mesmo alternando entre titularidade e banco de reservas, o jogador somou 53 partidas, com dez gols marcados e 11 assistências.
