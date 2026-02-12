Madureira x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Madureira x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes disputam vaga na semifinal contra Botafogo ou Flamengo
O Campeonato Carioca chegou na fase final. Na disputa pelo título, Madureira e Boavista se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Conselheiro Galvão, pelas quartas de final da competição. O vencedor, portanto, garante vaga na semifinal e enfrentará o classificado do clássico entre Botafogo e Flamengo, no domingo (15), no Nilton Santos.
Na primeira fase, Madureira e Boavista fizeram campanhas semelhantes. Afinal, ambos terminaram com duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis jogos disputados, totalizando oito pontos conquistados. Dessa forma, se classificaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, atrás apenas do Botafogo, que liderou o Grupo B. O Flamengo ficou em quarto.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do canal Premiere (pay-per-view).
Como chega o Madureira
Classificado em segundo lugar no Grupo B, o Madureira terá o direito de decidir a vaga para a semifinal dentro de casa. Dessa forma, o Tricolor Suburbano aposta no fator casa. Afinal, jogar em Conselheiro Galvão é, historicamente, um desafio para qualquer visitante. Até mesmo os grandes já sofreram.
Durante a primeira fase, o Madureira passou por mudanças no comando. Afinal, o Tricolor Suburbano demitiu o técnico Felipe Surian e acertou com Toninho Andrade, que assumiu o comando pela quarta vez na carreira. Desde então, empatou com Vasco em São Januário e com o Volta Redonda no Raulino de Oliveira.
Como chega o Boavista
O Boavista busca surpreender mais um tradicional. Afinal, na primeira fase, o Verdão de Saquarema venceu a Portuguesa, empatou com o Bangu e vendeu caro a derrota para o Volta Redonda por 1 a 0. Portanto, a expectativa é que faça mais um jogo equilibrado contra o Madureira, mesmo ciente das dificuldades de jogar em Conselheiro Galvão.
Na primeira fase, o Boavista também foi responsável pela única derrota do Fluminense, que conquistou o título da Taça Guanabara. Há alguns anos, o Verdão de Saquarema conseguiu se consolidar na elite do futebol carioca e é conhecido por sempre brigar em igualdade, gerando dificuldades para os seus adversários. Aliás, o Verdão aposta na experiência do técnico Gilson Kleina.
MADUREIRA X BOAVISTA
Campeonato Carioca – Quartas de final
Data e horário: 12/02/2026, às 17h (de Brasília)
Local: Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ)
MADUREIRA: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião; Fubá, Rodrigo Lindoso e Juninho; Everton, Jacó e Maranhão. Técnico: Toninho Andrade
BOAVISTA: Lucas Maticoli; Cesinha, Gabriel Caran, Bruno Jesus e Tito; Ryan Couto, Kadu e Isael; Fellipinho, Berê e Bruno Baio. Técnico: Gilson Kleina
Árbitro: Alex Gomes Stefano
Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Carlos Henrique Cardoso de Souza
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
