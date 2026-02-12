Madureira x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Carioca chegou na fase final. Na disputa pelo título, Madureira e Boavista se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Conselheiro Galvão, pelas quartas de final da competição. O vencedor, portanto, garante vaga na semifinal e enfrentará o classificado do clássico entre Botafogo e Flamengo, no domingo (15), no Nilton Santos. Na primeira fase, Madureira e Boavista fizeram campanhas semelhantes. Afinal, ambos terminaram com duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis jogos disputados, totalizando oito pontos conquistados. Dessa forma, se classificaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, atrás apenas do Botafogo, que liderou o Grupo B. O Flamengo ficou em quarto.

Onde assistir O jogo terá transmissão do canal Premiere (pay-per-view).

Como chega o Madureira Classificado em segundo lugar no Grupo B, o Madureira terá o direito de decidir a vaga para a semifinal dentro de casa. Dessa forma, o Tricolor Suburbano aposta no fator casa. Afinal, jogar em Conselheiro Galvão é, historicamente, um desafio para qualquer visitante. Até mesmo os grandes já sofreram. Durante a primeira fase, o Madureira passou por mudanças no comando. Afinal, o Tricolor Suburbano demitiu o técnico Felipe Surian e acertou com Toninho Andrade, que assumiu o comando pela quarta vez na carreira. Desde então, empatou com Vasco em São Januário e com o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Como chega o Boavista O Boavista busca surpreender mais um tradicional. Afinal, na primeira fase, o Verdão de Saquarema venceu a Portuguesa, empatou com o Bangu e vendeu caro a derrota para o Volta Redonda por 1 a 0. Portanto, a expectativa é que faça mais um jogo equilibrado contra o Madureira, mesmo ciente das dificuldades de jogar em Conselheiro Galvão.