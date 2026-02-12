Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucho não esconde euforia com gol da vitória do Fluminense: “Mais um de cabeça do pequenino”

Argentino aplica balão no goleiro Neto na pequena área e garante o 1 a 0 para o Tricolor das Laranjeiras no Maracanã, pelo Brasileirão
Lucho Acosta viveu uma noite marcante no Maracanã ao fazer o gol da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Botafogo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante argentino, aliás, mostrou técnica e frieza ao aplicar um balão no goleiro Neto antes de completar de cabeça para o fundo da rede.

“Foi um lindo gol. Tive um pouco de calma. Levantei a bola por cima do goleiro e fiz de cabeça. Portanto, mais um de cabeça do pequenino”, disse o autor do gol solitário no Clássico Vovô desta quinta-feira (12).

Ao ser substituído na etapa final, Acosta aparentou insatisfação no momento em que andava em direção ao banco de reservas. Entretanto, ao ser perguntado sobre o episódio, explicou o motivo real de sua irritação.

“Nada. O técnico sabe tomar as decisões para o melhor do time. Saí um pouco irritado comigo porque poderíamos ter feito mais gols”, concluiu o argentino.

Com o resultado, a equipe tricolor vai fechar a rodada no mínimo na terceira colocação. Até o momento, os comandados de Zubeldía aparecem provisoriamente na segunda posição do Brasileirão, com sete pontos.

O Fluminense vira a chave para o Campeonato Carioca, com um duelo eliminatório na próxima segunda-feira (16), contra o Bangu, no Maracanã, pelas quartas de final. Pelo Brasileirão, o time só volta a jogar no dia 25 de fevereiro, contra o Palmeiras, em Barueri.

