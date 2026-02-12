Lucho não esconde euforia com gol da vitória do Fluminense: “Mais um de cabeça do pequenino”

Argentino aplica balão no goleiro Neto na pequena área e garante o 1 a 0 para o Tricolor das Laranjeiras no Maracanã, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Lucho Acosta viveu uma noite marcante no Maracanã ao fazer o gol da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Botafogo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante argentino, aliás, mostrou técnica e frieza ao aplicar um balão no goleiro Neto antes de completar de cabeça para o fundo da rede. “Foi um lindo gol. Tive um pouco de calma. Levantei a bola por cima do goleiro e fiz de cabeça. Portanto, mais um de cabeça do pequenino”, disse o autor do gol solitário no Clássico Vovô desta quinta-feira (12).

Ao ser substituído na etapa final, Acosta aparentou insatisfação no momento em que andava em direção ao banco de reservas. Entretanto, ao ser perguntado sobre o episódio, explicou o motivo real de sua irritação.