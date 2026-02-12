Lucas Moura celebra retomada física no São Paulo: ”Sentindo alegria novamente”

Após conviver com dores no joelho em 2025, camisa 7 vive novo momento, marca de pênalti contra o Grêmio e ajuda o Tricolor a dormir líder / Crédito: Jogada 10

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (11), no Morumbis, e teve em Lucas Moura um de seus principais protagonistas. O camisa 7 foi o responsável por abrir o placar, em cobrança de pênalti, e voltou a ser decisivo em um momento que simboliza a virada de página após uma temporada marcada por limitações físicas. Depois de enfrentar problemas no joelho esquerdo ao longo de 2025, Lucas destacou a satisfação em voltar a atuar em alto nível e sem dores.

“Pode ter certeza de que sou o mais feliz (com a fase). Ano passado foi muito difícil, complicado, joguei no sacrifício, limitado, mancando. Não era eu”, disse, em entrevista à GE TV.

O atacante ressaltou que a recuperação completa permitiu não apenas a sequência de jogos, mas também o resgate da confiança e do prazer em campo. “Hoje estou recuperado, sarado e desfrutando novamente do futebol, sentindo alegria novamente em jogar. Feliz por poder contribuir, me sentir à vontade, fazer minhas jogadas características. Que seja assim o ano todo, possa ajudar a equipe da melhor maneira”, completou. São Paulo vê um novo Lucas em 2026 Em 2025, as dores no joelho impediram uma participação mais constante do jogador, que esteve em campo em apenas 36 dos 66 jogos disputados pelo São Paulo na temporada. O cenário, porém, mudou neste início de ano. Até aqui, Lucas atuou em nove das dez partidas do Tricolor, sempre com papel relevante no esquema da equipe.