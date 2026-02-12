Luan Peres faz cobrança após nova derrota do Santos: “Não tem desculpa”

Zagueiro lembrou a luta contra o rebaixamento na última temporada em entrevista após o jogo / Crédito: Jogada 10

Luan Peres soltou o verbo após a derrota do Santos para o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. O zagueiro fez uma forte cobrança ao elenco e afirmou que não há desculpa para os resultados da equipe nesse início de competição. “Com certeza preocupa (mau início no Brasileirão). No ano passado começamos mal e sofremos o ano inteiro. Não dá para dar desculpas de calendário, não tem desculpa. A gente tem que começar a pontuar”, disparou na saída do campo.

O Santos ainda não venceu no Brasileirão e acumula duas derrotas (diante de Chapecoense por 4 a 2 e, agora, Athletico) e um empate (1 a 1 contra o São Paulo). Estes resultados levam o Peixe a ocupar a 19ª posição na tabela do campeonato.

Ainda na mesma entrevista, Luan Peres criticou a postura da equipe, que sofreu gols no começo e no final do jogo. Apesar da cobrança, o defensor elogiou a quantidade de chances criadas pelo time na partida. “Demos mole no começo e no final. Fizemos um bom jogo, de igual para igual. Tivemos chances, eles tiveram chances. Mas tomamos um gol com um minuto e um gol com 45. Então é arrumar e melhorar, pois fizemos um jogo que mostra que não merecemos estar nessa situação”, concluiu o jogador. O Santos volta a campo no domingo (15), às 20h30 (de Brasília), quando enfrenta o Velo Clube pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Para se classificar às quartas de final, o Peixe precisa vencer e torcer pelo tropeço de outras equipes.