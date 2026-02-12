Kenu fica na Furia e frustra investida do Capim FC no Mercato da Kings League

Kenu fica na Furia e frustra investida do Capim FC no Mercato da Kings LeagueAtacante reafirma compromisso com a equipe de Cris Guedes e encerra especulações sobre possível saída
O atacante Kenu se tornou um dos principais nomes do Mercato da Kings League Brasil e esteve no centro das atenções nos últimos dias. Recém-anunciado pela Furia, o jogador foi alvo de uma investida do Capim FC, que tentou pagar a cláusula de rescisão junto ao time presidido por Cris Guedes para contar com o atleta. A proposta, no entanto, não avançou.
Durante a transmissão ao vivo do Mercato da Kings League, o próprio Kenu entrou na live ao lado de Cris Guedes e tratou de encerrar qualquer dúvida sobre o seu futuro. O atacante confirmou o desejo de permanecer na Furia. Assim, frustrou os planos de Jon Vlogs e do Capim FC, que enxergavam o jogador como peça-chave para reforçar o elenco.
O nome de Kenu ganhou força na Kings League Brasil após um grande primeiro split defendendo o G3X. Naquele momento, a equipe comandada por Gaulês enfrentava dificuldades em razão das lesões de seus principais atletas, Kelvin e Andreas. Além disso, não conseguia engrenar na competição. Diante desse cenário, Kenu e Ton assumiram o protagonismo e se destacaram como os grandes nomes do time na edição inaugural do torneio.
O desempenho chamou a atenção do cenário internacional e abriu caminho para a transferência do atacante à Kings League MENA, onde passou a defender o DR7. Atuando ao lado de outros brasileiros, Kenu foi um dos protagonistas da campanha vitoriosa que culminou no título da competição.
Assim, o atacante retorna ao Brasil para defender a Furia, clube pelo qual atuou antes mesmo da criação da Kings League Brasil. A expectativa é que ele escreva um novo capítulo da sua trajetória.