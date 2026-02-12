Kenu fica na Furia e frustra investida do Capim FC no Mercato da Kings League

O atacante Kenu se tornou um dos principais nomes do Mercato da Kings League Brasil e esteve no centro das atenções nos últimos dias. Recém-anunciado pela Furia, o jogador foi alvo de uma investida do Capim FC, que tentou pagar a cláusula de rescisão junto ao time presidido por Cris Guedes para contar com o atleta. A proposta, no entanto, não avançou.

Durante a transmissão ao vivo do Mercato da Kings League, o próprio Kenu entrou na live ao lado de Cris Guedes e tratou de encerrar qualquer dúvida sobre o seu futuro. O atacante confirmou o desejo de permanecer na Furia. Assim, frustrou os planos de Jon Vlogs e do Capim FC, que enxergavam o jogador como peça-chave para reforçar o elenco.