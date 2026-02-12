Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter: STJD pune Abel Braga por declaração homofóbica

Diretor técnico proferiu fala preconceituosa durante sua apresentação como técnico para os dois últimos jogos do Colorado no Brasileirão de 2025
O diretor técnico do Inter, Abel Braga, foi punido com cinco jogos de suspensão e multa de R$ 20 mil por conta de uma declaração homofóbica ainda em 2025. O fala preconceituosa ocorreu durante a sua apresentação como treinador do Colorado, na reta final do Brasileirão do ano passado.

A 6ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou o treinador nesta quinta-feira (12). A punição é aplicada em 24 horas. Ou seja, Abel Braga poderá frequentar o vestiário do Inter na noite desta quinta, na partida diante do Palmeiras, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A pena imposta pelo tribunal vale apenas para o Brasileirão. Dessa maneira, ele só poderá voltar a frequentar o vestiário colorado na nona rodada. Na ocasião, o Inter pegará o São Paulo, em jogo sem data confirmada até o momento.

Abel havia sido enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita em “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição de pessoa idosa ou com deficiência”. A punição varia de cinco a dez jogos de suspensão.

Fala de Abel Braga ocorreu no início de dezembro de 2025

A denúncia ao Abel aconteceu depois de o Grupo Arco-Íris Cidadania LGBT, uma organização sem fins lucrativos, apresentar uma Notícia de Infração ao STJD. O documento citava ainda o ex-treinador Ramón Díaz, por conta de declarações machistas. Em seguida, fez uma emenda à intimidação do lateral-esquerdo argentino Bernabei a uma repórter no Beira-Rio.

Durante sua apresentação como técnico no início de dezembro, Abel Braga citou a camisa rosa utilizada pelo Inter nos treinos e revelou que havia pedido para que os atletas parassem de usá-la, porque “parece time de veado”.

Logicamente, a declaração teve impacto negativo e imediato. Assim, alguns dias depois, Abel Braga tentou se justificar e fez uma relação com a morte do filho, João Pedro, ocorrida em 2017 após um acidente em casa, no Rio de Janeiro. Assim, o experiente profissional disse que quem passou por tamanha dor não poderia ser homofóbico.

