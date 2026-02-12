Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Início impactante no Lyon faz Endrick virar inspiração para música

Rápida resposta em empréstimo para o Lyon vira motivo para influenciar músicos franceses e brasileiro ganhar versão em desenho de super-herói
O marcante começo de trajetória do atacante Endrick durante o empréstimo para o Lyon promove desdobramentos artísticos na França. Isso porque a rápida adaptação e o desempenho impactante inspiraram a criação de uma canção em que o brasileiro fosse a temática. O músico francês Drilltoon produziu a música “Vencer ou Morrer” com o jogador como foco central. Inclusive, a faixa já está liberada para reprodução nas redes sociais e plataformas de streaming. 

A música recém-lançada aborda o início da trajetória da joia no Palmeiras, a ida para o Real Madrid e agora o impacto no Lyon. Com animações exclusivas do atleta, a produção foi publicada no TikTok, Instagram e YouTube do perfil oficial do artista, que também já lançou faixas musicais para outros jogadores, como Didier Drogba, Paul Pogba e Vini Jr.  

O movimento da cultura pop em volta de Endrick também foi abraçado oficialmente pela Sportynet, que tem os direitos de transmissão da Copa da França. O canal de streaming passou a anunciar os jogos do torneio com animações dedicadas ao jogador como um “super-herói”. 

Endrick é a principal atração para o público brasileiro na França 

O fenômeno se repete na audiência brasileira. A partida contra o Brest, por exemplo, ultrapassou a marca de 200 mil espectadores simultâneos na CazéTV, superando a média de audiência do PSG na Ligue 1 dentro da plataforma. O dado confirma que Endrick é, hoje, o principal motor de interesse do futebol francês para o público brasileiro em ano de Copa do Mundo.  

Endrick teve a redução da pena após expulsão no Campeonato Francês. Afinal, a Comissão Disciplinar da liga decidiu substituir o cartão vermelho direto por um segundo amarelo. Com isso, o brasileiro vai cumprir apenas um jogo de suspensão. Portanto, o atacante voltará a atuar pelo Lyon na partida contra o Strasbourg, no dia 22 de fevereiro, às 16h45, pelo Campeonato Francês.

