Início impactante no Lyon faz Endrick virar inspiração para música

Início impactante no Lyon faz Endrick virar inspiração para músicaRápida resposta em empréstimo para o Lyon vira motivo para influenciar músicos franceses e brasileiro ganhar versão em desenho de super-herói
O marcante começo de trajetória do atacante Endrick durante o empréstimo para o Lyon promove desdobramentos artísticos na França. Isso porque a rápida adaptação e o desempenho impactante inspiraram a criação de uma canção em que o brasileiro fosse a temática. O músico francês Drilltoon produziu a música “Vencer ou Morrer” com o jogador como foco central. Inclusive, a faixa já está liberada para reprodução nas redes sociais e plataformas de streaming.
A música recém-lançada aborda o início da trajetória da joia no Palmeiras, a ida para o Real Madrid e agora o impacto no Lyon. Com animações exclusivas do atleta, a produção foi publicada no TikTok, Instagram e YouTube do perfil oficial do artista, que também já lançou faixas musicais para outros jogadores, como Didier Drogba, Paul Pogba e Vini Jr.
O movimento da cultura pop em volta de Endrick também foi abraçado oficialmente pela Sportynet, que tem os direitos de transmissão da Copa da França. O canal de streaming passou a anunciar os jogos do torneio com animações dedicadas ao jogador como um “super-herói”.
Endrick é a principal atração para o público brasileiro na França
O fenômeno se repete na audiência brasileira. A partida contra o Brest, por exemplo, ultrapassou a marca de 200 mil espectadores simultâneos na CazéTV, superando a média de audiência do PSG na Ligue 1 dentro da plataforma. O dado confirma que Endrick é, hoje, o principal motor de interesse do futebol francês para o público brasileiro em ano de Copa do Mundo.
Endrick teve a redução da pena após expulsão no Campeonato Francês. Afinal, a Comissão Disciplinar da liga decidiu substituir o cartão vermelho direto por um segundo amarelo. Com isso, o brasileiro vai cumprir apenas um jogo de suspensão. Portanto, o atacante voltará a atuar pelo Lyon na partida contra o Strasbourg, no dia 22 de fevereiro, às 16h45, pelo Campeonato Francês.
