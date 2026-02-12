Início impactante no Lyon faz Endrick virar inspiração para música

O marcante começo de trajetória do atacante Endrick durante o empréstimo para o Lyon promove desdobramentos artísticos na França. Isso porque a rápida adaptação e o desempenho impactante inspiraram a criação de uma canção em que o brasileiro fosse a temática. O músico francês Drilltoon produziu a música “Vencer ou Morrer” com o jogador como foco central. Inclusive, a faixa já está liberada para reprodução nas redes sociais e plataformas de streaming. A música recém-lançada aborda o início da trajetória da joia no Palmeiras, a ida para o Real Madrid e agora o impacto no Lyon. Com animações exclusivas do atleta, a produção foi publicada no TikTok, Instagram e YouTube do perfil oficial do artista, que também já lançou faixas musicais para outros jogadores, como Didier Drogba, Paul Pogba e Vini Jr.

O movimento da cultura pop em volta de Endrick também foi abraçado oficialmente pela Sportynet, que tem os direitos de transmissão da Copa da França. O canal de streaming passou a anunciar os jogos do torneio com animações dedicadas ao jogador como um “super-herói”.