Hull City x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup)
Dia de jogo decisivo no futebol inglês. O Chelsea visita o Hull City nesta sexta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra, a FA Cup. O duelo acontece no MKM Stadium, em Kingston upon Hull, e coloca frente a frente equipes da primeira e segunda divisão inglesa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Sterling é anunciado por novo clube e vai jogar fora da Inglaterra

Como chega o Hull City

O Hull City não vive seu melhor momento na temporada e terá um desafio pela frente. A equipe vem de dois jogos seguidos sem vencer na Championship, a segunda divisão inglesa. Ainda assim, os Tigers vinham embalados anteriormente, com uma sequência de cinco vitórias consecutivas, considerando partidas da liga e da própria Copa da Inglaterra.

Para o duelo em casa, o técnico Sergej Jakirović segue com vários problemas no elenco. Isto porque Ajayi, Belloumi, Drameh, Gyabi, Crooks e Matazo, lesionados, são baixas confirmadas para esta sexta-feira.

Como chega o Chelsea

Já o Chelsea não vive uma situação positiva e entra em campo pressionado. No meio da semana, a equipe deixou escapar a vitória em casa ao empatar com o Leeds pela Premier League e aumentou o clima de instabilidade. Ao mesmo tempo, o time não aproveitou o tropeço do United na rodada e desperdiçou a oportunidade de entrar no G4 do Campeonato Ingles.

Contudo, após cair na semifinal da Copa da Liga Inglesa diante do rival Arsenal, o time londrino passa a concentrar suas atenções na Copa da Inglaterra, vista como a principal, e talvez única, chance de título na temporada.

Mesmo assim, o técnico Liam Rosenior também enfrenta alguns problemas no elenco. Colwill, Essugo e Gittens, lesionados, estão fora do jogo. Além disso, Jorgensen, Adarabioyo, Reece James e Cucurella aparecem como dúvidas.

