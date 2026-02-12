Grealish é multado e perde pontos na carteira após infração de trânsito em Liverpool

As autoridades de Merseyside multaram Jack Grealish em cerca de mil euros e aplicaram seis pontos na carteira de habilitação do jogador após ele avançar um sinal vermelho em Liverpool. O meia do Everton estava em uma Lamborghini avaliada em 210 mil libras (aproximadamente R$ 1,5 milhão). Câmeras registraram o automóvel cruzando o semáforo vermelho nas proximidades do centro da cidade pouco depois de 23h30 do dia 12 de setembro de 2025. Segundo a BBC, o fato ocorreu na véspera de uma partida do Everton pela Premier League. O meia está emprestado pelo City até o fim da temporada, mas não atuará mais neste ano.

A polícia entrou em contato formal para saber quem dirigia o carro no momento da infração, mas não obteve resposta concreta do meia. A Justiça inclusive o condenou por não prestar essa informação aos agentes.