Grealish é multado e perde pontos na carteira após infração de trânsito em Liverpool

Grealish é multado e perde pontos na carteira após infração de trânsito em LiverpoolFora da temporada, meia do Everton acabou condenado por não conceder respostas claras aos agentes durante a abordagem
As autoridades de Merseyside multaram Jack Grealish em cerca de mil euros e aplicaram seis pontos na carteira de habilitação do jogador após ele avançar um sinal vermelho em Liverpool. O meia do Everton estava em uma Lamborghini avaliada em 210 mil libras (aproximadamente R$ 1,5 milhão).
Câmeras registraram o automóvel cruzando o semáforo vermelho nas proximidades do centro da cidade pouco depois de 23h30 do dia 12 de setembro de 2025. Segundo a BBC, o fato ocorreu na véspera de uma partida do Everton pela Premier League. O meia está emprestado pelo City até o fim da temporada, mas não atuará mais neste ano.
A polícia entrou em contato formal para saber quem dirigia o carro no momento da infração, mas não obteve resposta concreta do meia. A Justiça inclusive o condenou por não prestar essa informação aos agentes.
Os magistrados determinaram, em sessão fechada, seis pontos de penalização na carteira e estabeleceram o pagamento de multa, custas judiciais e taxa administrativa. O valor totaliza cerca de mil euros.
Temporada de Grealish
O caso se soma a um momento delicado na trajetória esportiva do atleta. Isso porque na última terça-feira, Jack passou por cirurgia no pé após diagnóstico de fratura por estresse. A lesão aconteceu no mês passado, durante a vitória do Everton por 1 a 0 sobre o Aston Villa, pela Premier League.
O jogador não atuará mais na temporada e também não participa do Mundial de 2026 com a seleção inglesa.