Germán Cano volta a treinar no campo e se aproxima do retorno pelo Fluminense

Argentino ainda não jogou em 2026 e não entra em campo desde o dia 29 de outubro do ano passado / Crédito: Jogada 10

A espera do torcedor do Fluminense pelo retorno do seu principal artilheiro está perto do fim. O atacante Germán Cano deu um passo decisivo em sua recuperação nesta quinta-feira (12), ao participar das atividades com bola no CT Carlos Castilho. O argentino, que ainda não estreou na temporada de 2026, foca agora no recondicionamento para reforçar o elenco de Luis Zubeldía. Essa evolução marca uma nova etapa após a cirurgia no joelho direito, realizada em 10 de janeiro.

Com o avanço nos treinamentos, a comissão técnica projeta o retorno oficial do centroavante aos gramados até meados de março.

Desempenho no ataque do Fluminense Enquanto Cano finaliza o tratamento, John Kennedy sustenta o setor ofensivo com bons números. O jovem atacante assumiu a titularidade e já balançou as redes quatro vezes nesta temporada, garantindo fôlego ao time durante a ausência do camisa 14. Desde a chegada ao Fluminense, Cano já participou de 223 jogos com 111 gols marcados. Com o jogador em campo, o Tricolor carioca tem um aproveitamento de 60,2% dos pontos disputados. São 120 vitórias, 43 empates e 60 derrotas com o goleador. Busca por reforços Apesar do bom momento de JK e da proximidade do retorno de Cano, a diretoria mantém o radar ligado no mercado de transferências.