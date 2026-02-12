Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Garro vive oscilação no Corinthians, mas segue com respaldo interno

Meia argentino vive fase irregular, vai ao banco por opção técnica, mas segue com a confiança da comissão e da diretoria
Rodrigo Garro atravessa um período de instabilidade no Corinthians. No último domingo, no clássico contra o Palmeiras, o meia iniciou no banco de reservas, viu Matheus Pereira ganhar a vaga entre os titulares e entrou apenas no segundo tempo. Em campo, cometeu um erro determinante para a derrota do Timão no Dérbi disputado em Itaquera.

Ainda assim, o momento não alterou a avaliação interna sobre o jogador. A ida de Garro para a reserva foi tratada como uma escolha exclusivamente técnica. Do ponto de vista físico, o argentino não preocupa. Apesar de ter perdido alguns dias de treino no início do ano por conta de uma cirurgia no punho esquerdo, ele treina normalmente e mantém bom nível de condicionamento.

No CT Joaquim Grava, a oscilação é encarada com naturalidade. Mesmo após o lance decisivo no clássico, que rendeu cobranças pontuais, Garro recebeu apoio de companheiros, integrantes da comissão técnica, funcionários e dirigentes do clube.

O Corinthians vê o meia como um profissional comprometido, atento à rotina diária e envolvido com o desempenho coletivo. Além disso, o histórico recente pesa a seu favor. As boas atuações no segundo semestre de 2024 sustentam a confiança de que o jogador pode retomar rapidamente um nível mais alto nesta temporada.

Prova disso é que, em partidas recentes, Garro deixou impressões positivas internamente. O desempenho diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Capivariano, pelo Paulistão, rendeu elogios nos bastidores.

Por outro lado, Dorival Júnior avalia que outros atletas vivem momento técnico superior. Por isso, o treinador tem apostado no crescimento dos jovens Breno Bidon e André, além de dar protagonismo ao recém-contratado Matheus Pereira.

Garro busca retomada no Corinthians

Enquanto a disputa no meio-campo segue aberta, o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira (12/2), às 20h, quando enfrenta o RB Bragantino, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo surge com uma chance do argentino retomar seu protagonismo no Timão.

