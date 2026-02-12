Garro vive oscilação no Corinthians, mas segue com respaldo interno

Meia argentino vive fase irregular, vai ao banco por opção técnica, mas segue com a confiança da comissão e da diretoria / Crédito: Jogada 10

Rodrigo Garro atravessa um período de instabilidade no Corinthians. No último domingo, no clássico contra o Palmeiras, o meia iniciou no banco de reservas, viu Matheus Pereira ganhar a vaga entre os titulares e entrou apenas no segundo tempo. Em campo, cometeu um erro determinante para a derrota do Timão no Dérbi disputado em Itaquera. Ainda assim, o momento não alterou a avaliação interna sobre o jogador. A ida de Garro para a reserva foi tratada como uma escolha exclusivamente técnica. Do ponto de vista físico, o argentino não preocupa. Apesar de ter perdido alguns dias de treino no início do ano por conta de uma cirurgia no punho esquerdo, ele treina normalmente e mantém bom nível de condicionamento.

No CT Joaquim Grava, a oscilação é encarada com naturalidade. Mesmo após o lance decisivo no clássico, que rendeu cobranças pontuais, Garro recebeu apoio de companheiros, integrantes da comissão técnica, funcionários e dirigentes do clube.

O Corinthians vê o meia como um profissional comprometido, atento à rotina diária e envolvido com o desempenho coletivo. Além disso, o histórico recente pesa a seu favor. As boas atuações no segundo semestre de 2024 sustentam a confiança de que o jogador pode retomar rapidamente um nível mais alto nesta temporada. Prova disso é que, em partidas recentes, Garro deixou impressões positivas internamente. O desempenho diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Capivariano, pelo Paulistão, rendeu elogios nos bastidores. Por outro lado, Dorival Júnior avalia que outros atletas vivem momento técnico superior. Por isso, o treinador tem apostado no crescimento dos jovens Breno Bidon e André, além de dar protagonismo ao recém-contratado Matheus Pereira.