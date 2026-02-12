Fluminense mira contratação de centroavante argentino

Fluminense mira contratação de centroavante argentinoTricolor teve negociações frustradas por Hulk, do Atlético, e Denis Bouanga, do Los Angeles FC
Em busca de um centroavante, o Fluminense já definiu um novo alvo no mercado de transferências. Trata-se de Alexis Cuello, do San Lorenzo, da Argentina. Aliás, o Tricolor das Laranjeiras já fez uma proposta, que foi rejeitada e considerada baixa pelo clube argentino, de acordo o jornalista César Luis Merlo. Contudo, uma nova oferta deve ser apresentada em breve.
O Fluminense ofereceu 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) por 100% dos direitos do centroavante argentino. Contudo, a proposta não agradou o San Lorenzo. O clube argentino possui 60% dos direitos, enquanto os 40% restantes são do Almagro, da segunda divisão argentina. Dessa forma, eles pedem um pouco mais para receber uma fatia maior.
Alexis Cuello já estava no radar do Fluminense. No início do ano, o Tricolor manifestou interesse no jogador, que estava na mira do Boca Juniors. Na época, no entanto, a diretoria tricolor estava em negociações com Hulk, do Atlético. Entretanto, não chegou a um acordo, assim como por Denis Bouanga, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos.
Revelado pelo Racing, Alexis Cuello teve passagens pelo Barracas Central, Instituto e Almagro antes de chegar ao San Lorenzo. No Ciclón, o atacante soma 77 jogos, 16 gols e quatro assistências. O jogador, de 25 anos, marcou seis gols e uma assistência em 37 jogos na última temporada. Em 2026, soma dois gols e duas assistências em quatro partidas.
