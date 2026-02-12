Fluminense mira contratação de centroavante argentino

Em busca de um centroavante, o Fluminense já definiu um novo alvo no mercado de transferências. Trata-se de Alexis Cuello, do San Lorenzo, da Argentina. Aliás, o Tricolor das Laranjeiras já fez uma proposta, que foi rejeitada e considerada baixa pelo clube argentino, de acordo o jornalista César Luis Merlo. Contudo, uma nova oferta deve ser apresentada em breve.

O Fluminense ofereceu 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) por 100% dos direitos do centroavante argentino. Contudo, a proposta não agradou o San Lorenzo. O clube argentino possui 60% dos direitos, enquanto os 40% restantes são do Almagro, da segunda divisão argentina. Dessa forma, eles pedem um pouco mais para receber uma fatia maior.