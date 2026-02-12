Flamengo vence Mixto fora de casa na abertura do Brasileirão Feminino-2026

Flamengo vence Mixto fora de casa na abertura do Brasileirão Feminino-2026Rubro-negras jogam para o gasto e confirmam favoritismo na primeira rodada com triunfo por 1 a 0 no Mato Grosso
O Flamengo iniciou sua caminhada no Campeonato Brasileiro Feminino de 2026 com o pé direito. Afinal, derrotou por 1 a 0 o Mixto, na noite desta quinta-feira (12), em Cuiabá, no Mato Grosso. Núbia anotou o gol solitário no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra.
Com o resultado, o Rubro-Negro soma os seus primeiros três pontos, enquanto o Mixto, apesar de deixar boa impressão, fica zerado nesta primeira rodada. Os demais 16 participantes da competição ainda entrarão em campo nesta rodada.
O jogo
Favoristas no duelo, as cariocas pressionaram desde o começo. Cristiane teve uma boa oportunidade aos 10 minutos, mas finalizou para fora. Pouco depois, Jucinara cruzou para Thaísa, que também não conseguiu acertar o alvo. O Mixto respondeu aos 26′, quando Núbia afastou mal e Géssica arriscou de fora da área, mandando por cima.
A definição veio apenas na etapa final. Aos 17 minutos, Fernanda iniciou a jogada, Monalisa cruzou da direita e Núbia marcou de cabeça. Apesar da atuação bastante aguerrida das donas de casa, o Flamengo soube administroar a vantagem até o apito final, garantindo, assim, um início positivo na competição.
Próximos passos
Na sequência do campeonato, o Mixto enfrentará o Vitória no Barradão, no dia 22 de fevereiro, às 18h. Já o Flamengo volta a campo antes, no dia 20 de fevereiro, às 21h, diante do Red Bull Bragantino, no Luso Brasileiro.
