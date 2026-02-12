Flamengo vence Mixto fora de casa na abertura do Brasileirão Feminino-2026

O Flamengo iniciou sua caminhada no Campeonato Brasileiro Feminino de 2026 com o pé direito. Afinal, derrotou por 1 a 0 o Mixto, na noite desta quinta-feira (12), em Cuiabá, no Mato Grosso. Núbia anotou o gol solitário no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra. Com o resultado, o Rubro-Negro soma os seus primeiros três pontos, enquanto o Mixto, apesar de deixar boa impressão, fica zerado nesta primeira rodada. Os demais 16 participantes da competição ainda entrarão em campo nesta rodada.

O jogo Favoristas no duelo, as cariocas pressionaram desde o começo. Cristiane teve uma boa oportunidade aos 10 minutos, mas finalizou para fora. Pouco depois, Jucinara cruzou para Thaísa, que também não conseguiu acertar o alvo. O Mixto respondeu aos 26′, quando Núbia afastou mal e Géssica arriscou de fora da área, mandando por cima.