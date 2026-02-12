Flamengo consulta joia do Coritiba, conhecido como “Pogba brasileiro”Volante Khensane, brasileiro mas com dupla cidadania moçambicana, tem 17 anos e é ventilado em times europeus
O Flamengo realizou uma consulta ao Coritiba pelo promissor volante Khensane, de apenas 17 anos. Visando pincelar joias do futebol sul-americano, o Rubro-Negro abordou o Coxa para saber valores e possíveis condições para contratar o atleta, apelidado de “Pogba brasileiro”.
Ele, afinal, tem o estilo de jogo e físico que se assemelham ao jogador do Monaco, campeão do mundo em 2018 pela França. Segundo informações desta quinta-feira (12/2) do jornalista Venê Casagrande, os representantes de Khensane estão cientes do interesse carioca.
O volante tem contrato até 2028 com o Coritiba e, ainda de acordo com o repórter, possui cláusula rescisória de R$ 30 milhões para clubes brasileiros. Mesmo aos 17 anos, ele já ganha oportunidades no elenco sub-20 do Coritiba. Em 2025, estreou como profissional no dia 2 de fevereiro, quando o Coxa perdeu por 4 a 1 para o Cianorte, fora de casa, pelo Campeonato Paranaense (sétima rodada). Depois, emplacou no sub-20, realizando 31 partidas em quatro competições pela categoria.
Além do interesse do Flamengo, Khensane já chamou atenções de clubes europeus, como Roma (ITA), e Olympique de Marselha (FRA). A dupla pediu para que o jovem treinasse em suas instalações, algo negado pela diretoria coxa-branca. Apesar de nascer no Brasil, o jogador tem pai moçambicano, conferindo-lhe dupla cidadania e mais facilidade para negociar com outros mercados.