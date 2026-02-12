Flamengo consulta joia do Coritiba, conhecido como “Pogba brasileiro”

O Flamengo realizou uma consulta ao Coritiba pelo promissor volante Khensane, de apenas 17 anos. Visando pincelar joias do futebol sul-americano, o Rubro-Negro abordou o Coxa para saber valores e possíveis condições para contratar o atleta, apelidado de “Pogba brasileiro”. Ele, afinal, tem o estilo de jogo e físico que se assemelham ao jogador do Monaco, campeão do mundo em 2018 pela França. Segundo informações desta quinta-feira (12/2) do jornalista Venê Casagrande, os representantes de Khensane estão cientes do interesse carioca.

