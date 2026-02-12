Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo consulta joia do Coritiba, conhecida como “Pogba brasileiro”

Volante Khensane, brasileiro mas com dupla cidadania moçambicana, tem 17 anos e é ventilado em times europeus
O Flamengo realizou uma consulta ao Coritiba pelo promissor volante Khensane, de apenas 17 anos. Visando pincelar joias do futebol sul-americano, o Rubro-Negro abordou o Coxa para saber valores e possíveis condições para contratar o atleta, apelidado de “Pogba brasileiro”.

Ele, afinal, tem o estilo de jogo e físico que se assemelham ao jogador do Monaco, campeão do mundo em 2018 pela França. Segundo informações desta quinta-feira (12/2) do jornalista Venê Casagrande, os representantes de Khensane estão cientes do interesse carioca.

O volante tem contrato até 2028 com o Coritiba e, ainda de acordo com o repórter, possui cláusula rescisória de R$ 30 milhões para clubes brasileiros. Mesmo aos 17 anos, ele já ganha oportunidades no elenco sub-20 do Coritiba. Em 2025, estreou como profissional no dia 2 de fevereiro, quando o Coxa perdeu por 4 a 1 para o Cianorte, fora de casa, pelo Campeonato Paranaense (sétima rodada). Depois, emplacou no sub-20, realizando 31 partidas em quatro competições pela categoria.

Além do interesse do Flamengo, Khensane já chamou atenções de clubes europeus, como Roma (ITA), e Olympique de Marselha (FRA). A dupla pediu para que o jovem treinasse em suas instalações, algo negado pela diretoria coxa-branca. Apesar de nascer no Brasil, o jogador tem pai moçambicano, conferindo-lhe dupla cidadania e mais facilidade para negociar com outros mercados.

