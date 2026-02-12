Flamengo acerta empréstimo de jovem do River Plate

Atento ao mercado da bola, o Flamengo encaminhou uma contratação para o time sub-20. Visando o futuro, o Rubro-Negro fechou com Juan Sayago, meia de 18 anos do River Plate. O jogador, nascido na argentina, deve assinar contrato de empréstimo com opção de compra. Segundo o canal argentino “TyC Sports”, em publicação desta quinta-feira (12/2), o Fla pegará Sayago emprestado por um ano e poderá ativar uma opção de compra ao fim deste vínculo inicial. Assim, a diretoria carioca pagaria 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,18 milhões no câmbio atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta.

