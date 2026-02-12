Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo acerta empréstimo de jovem do River Plate

Juan Sayago, meia de 18 anos, acerta por empréstimo de um ano com opção de compra por 50% dos direitos; veja o valor
Atento ao mercado da bola, o Flamengo encaminhou uma contratação para o time sub-20. Visando o futuro, o Rubro-Negro fechou com Juan Sayago, meia de 18 anos do River Plate. O jogador, nascido na argentina, deve assinar contrato de empréstimo com opção de compra.

Segundo o canal argentino “TyC Sports”, em publicação desta quinta-feira (12/2), o Fla pegará Sayago emprestado por um ano e poderá ativar uma opção de compra ao fim deste vínculo inicial. Assim, a diretoria carioca pagaria 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,18 milhões no câmbio atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta.

LEIA MAIS: Mercado de quinta (12): Fluminense tem novo alvo para o ataque

Dessa forma, o jogador chega como um reforço importante para a disputa da Libertadores sub-20. O Rubro-Negro, aliás, é o atual bicampeão sul-americano, conquistando também os títulos do Intercontinental das últimas duas temporadas.

Apesar de ainda não ter estreado pela equipe principal do River Plate, Sayago é visto como um jogador de bastante potencial na Argentina. Assim, junta-se a outros reforços do Flamengo para as categorias de base, como Josmar, Ernest Muñoz e Gustavo Rodrigues. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já revelara que o Fla iria buscar contratações neste estilo: vários atletas por valores baixos na expectativa que um ou mais estourem no futuro, promovendo não só retorno técnico, como lucro financeiro.

