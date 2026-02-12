Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fernando Diniz abre o jogo sobre negociação do Vasco com Fortaleza por GB

Fernando Diniz abre o jogo sobre negociação do Vasco com Fortaleza por GB

Atacante está com acerto encaminhado com o clube cearense, mas foi utilizado pelo técnico na derrota para o Bahia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A derrota do Vasco para o Bahia por 1 a 0, na última quarta-feira (11), foi marcada por um clima de despedida em São Januário. O técnico Fernando Diniz surpreendeu ao colocar o atacante GB em campo durante o segundo tempo, decisão que gerou revolta imediata nas arquibancadas. 

A insatisfação dos torcedores se intensificou à medida que o jovem acumulou erros técnicos em lances decisivos, esgotando a paciência de um público que já criticava sua escalação devido às negociações avançadas para sua saída.

Apesar da irritação evidente da torcida, o treinador justificou a escolha de utilizar o atleta mesmo com o negócio praticamente sacramentado. 

“Tem o interesse do Fortaleza, mas ainda não tinha nada acertado até o jogo. Era um jogador que o jogo pedia a participação. O jogo se ofereceu para ele entrar, como foi contra o Botafogo e contra o Vitória no ano passado. A gente aproveitou que ele estava aqui e colocou para jogar. Não sei da informação (se ele vai sair)”, explicou

Despedida do Vasco

Contudo, os movimentos de GB após o apito final confirmaram o cenário de saída iminente. O atacante deixou o estádio carregando pertences pessoais e acompanhado por muitos familiares, sinalizando que não deve mais vestir a camisa cruz-maltina neste ano.

O destino do jogador será o Fortaleza, que acertou o empréstimo do jovem até o fim da temporada para a disputa da Série B.

LEIA MAIS: Após outra derrota, torcida do Vasco volta a protestar em São Januário: “Vergonha”

Além da cessão temporária, o acordo entre as diretorias prevê uma cláusula com valor de compra fixado, permitindo que o Leão do Pici adquira os direitos econômicos do atacante em definitivo caso ele atinja as expectativas no Ceará. 

Agora, o clube carioca aguarda apenas os trâmites burocráticos para oficializar a transferência e ajustar o elenco para o restante da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar