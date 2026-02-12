Fernando Diniz abre o jogo sobre negociação do Vasco com Fortaleza por GB

A derrota do Vasco para o Bahia por 1 a 0, na última quarta-feira (11), foi marcada por um clima de despedida em São Januário. O técnico Fernando Diniz surpreendeu ao colocar o atacante GB em campo durante o segundo tempo, decisão que gerou revolta imediata nas arquibancadas. A insatisfação dos torcedores se intensificou à medida que o jovem acumulou erros técnicos em lances decisivos, esgotando a paciência de um público que já criticava sua escalação devido às negociações avançadas para sua saída.

Apesar da irritação evidente da torcida, o treinador justificou a escolha de utilizar o atleta mesmo com o negócio praticamente sacramentado.

“Tem o interesse do Fortaleza, mas ainda não tinha nada acertado até o jogo. Era um jogador que o jogo pedia a participação. O jogo se ofereceu para ele entrar, como foi contra o Botafogo e contra o Vitória no ano passado. A gente aproveitou que ele estava aqui e colocou para jogar. Não sei da informação (se ele vai sair)”, explicou Despedida do Vasco Contudo, os movimentos de GB após o apito final confirmaram o cenário de saída iminente. O atacante deixou o estádio carregando pertences pessoais e acompanhado por muitos familiares, sinalizando que não deve mais vestir a camisa cruz-maltina neste ano. O destino do jogador será o Fortaleza, que acertou o empréstimo do jovem até o fim da temporada para a disputa da Série B.