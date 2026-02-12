Falta de eficiência prejudica Vasco e aumenta pressão sobre Diniz

O Vasco deixou a desejar mais uma vez. O Cruz-Maltino perdeu para o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira (11), em São Januário, pela 3ª rodada do Brasileirão, e entrou na zona de rebaixamento. Dessa forma, a pressão sobre o técnico Fernando Diniz aumentou. Afinal, mais uma vez o treinador foi alvo de vaias e outros protestos dos torcedores vascaínos. A falta de eficiência do ataque foi um problema mais uma vez para o Vasco. Afinal, foram 26 finalizações, mas apenas quatro na direção do gol do Bahia. O goleiro Ronaldo, por exemplo, defendeu todas as finalizações que foram na direção da meta. Apesar do alto volume de chances criadas, o Cruz-Maltino não conseguiu transformar em chances claras.

“É questão de tempo para a bola começar a entrar. Não é normal não convertermos (as chances) em gol). No ano passado, tivemos uma taxa de conversão alta. Era um time que marcava muito gol e tomava muito gol. Mas, este ano, não estamos tomando muito gol e temos cedido poucas chances. Não sei explicar o porquê de estarmos tomando gol com pouca chance, que não é normal”, disse.

Das 26 finalizações, 15 foram consideradas próximas do gol, segundo o “SofaScore”. Em 14 ocasiões, as oportunidades nasceram dentro da área. Ao todo, o Vasco teve 44 ações com a bola dentro da área do Bahia, mas mesmo assim não passou perto de balançar as redes. Dessa forma, a falta de eficiência prejudicou o Vasco mais uma vez na temporada. Diniz vê pressão aumentar no Vasco A falta de resultados aumentou a pressão sobre o técnico Fernando Diniz. Nos últimos 11 jogos pelo Brasileirão, o Vasco perdeu nove e ganhou apenas um, além de um empate. Aliás, o desempenho do treinador também piora se considerar a sequência de trabalhos sob os comandos de Fluminense e Cruzeiro desde 2024. De lá para cá, conquistou apenas 13 vitórias em 54 partidas. “Sentimento é de frustração total. O torcedor tem direito de estar chateado e ter alguém para xingar. O treinador é o maior responsável. Nós produzimos para ganhar e tivemos chances para virar, mas não viramos. Estou aqui para ser vaiado e estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter as oportunidades de gol”, afirmou.