Ex-volante do Vasco sugere intervenção em São Januário: “Limpeza espiritual”

Cruz-Maltino demonstra dificuldade em seu início de trajetória no Brasileirão ao entrar na zona de rebaixamento após somente três rodadas
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Vasco causa preocupação em sua torcida e provoca debate na mídia pelo cenário que vem se construindo em seu início de trajetória no Campeonato Brasileiro. Afinal, após somente três rodadas, o time já se encontra na zona de rebaixamento. A situação incômoda ocorre porque o Cruz-Maltino ainda não venceu no torneio. No caso, a equipe soma um empate e duas derrotas até o momento. 

Esse contexto turbulento que o Gigante da Colina passa motivou Souza, ex-jogador revelado pelo clube a sugerir uma intervenção em São Januário. 

”Vimos que infelizmente nosso ‘Vascão’ perdeu mais um jogo em casa de uma forma incrível, porque mais de vinte chutes ao gol. Contra a Chapecoense também fez um jogo excelente, mas no final não deu certo. Sempre tive muito cuidado para falar sobre, mas agora é muito descarado, o Vasco precisa urgente fazer uma limpeza espiritual naquele estádio. Eu mesmo já ouvi de pessoas que fizeram trabalhos e derramaram sangues de animais em volta do campo “, alegou o ex-jogador. 

“Acredito que o Vasco hoje tá pagando um preço de muitos anos. É visível que as coisas não estão dando certo. Time joga bem, não adianta colocar a culpa no Diniz. Eu já fui ao CT do Vasco para fazer uma oração, uma limpeza espiritual ali, levei alguns pastores e atletas. Nós encontramos alguns trabalhos escondidos, desfizemos, oramos e por um tempo o clube acabou tendo um pouco de paz. Ficamos de ir em São Januário, não fomos e não está dando mais, a coisa tá feia. Alguma coisa precisa ser feita urgentemente”, complementou Souza.

Rendimento aquém do Vasco

Com somente um ponto no Brasileirão, o Cruz-Maltino encontra-se em 18º lugar. O retrospecto na competição é outra situação que incomoda. Ao considerar também a edição anterior do Campeonato Brasileiro, nas últimas 11 partidas, sendo oito delas no ano passado e três desta temporada, o aproveitamento é negativo. Afinal, o Vasco acumula somente uma vitória, um empate e nove derrotas.

 

