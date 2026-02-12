Ex-mentor denuncia que jogador do Real Madrid sofre bullying no vestiário

O ex-comandate, aliás, aponta que não há qualquer tipo de interferência ou problemas de relacionamento entre membros da diretoria e comissão técnica. Na verdade, o contexto adverso ocorre pela vaidade de jogadores com mais prestígio do grupo. De acordo com Pekmezci, alguns integrantes do elenco discordam da presença de Arda Güler no vestiário dos Merengues .

O Real Madrid passa por uma queda em seu desempenho na atual temporada e diversas hipóteses como justificativa do declínio ganham espaço na Europa. A mais recente versão neste sentido envolve uma denúncia de Serhat Pekmezci, um ex-treinador turco, em entrevista ao veículo “Sports Digitale”. O antigo profissional, que foi mentor de Arda Güler em sua formação, indica que o camisa 15 é vítima de bullying no vestiário dos Galácticos.

“O bullying partiu dos jogadores. Há um grupo lá que não conseguiu aceitar o Arda. Infelizmente, são jogadores com egos muito grandes. Apesar de o Real Madrid ser um megaclube, Arda Güler sofre assédio moral no trabalho. Não é que ele tenha reclamado comigo, mas ele sabia que isso ia acontecer. Eu disse para ele ter paciência. Arda é muito paciente e consciente, mas até ele começou a se rebelar”, detalhou Serhat.

A acusação teve amplo impacto e, na sequência, repercutiu na Europa. O ex-treinador também aponta que essa capacidade tóxica do vestiário provocou a demissão de Xabi Alonso. A saída do cargo ocorreu em janeiro de 2026, período em que o profissional espanhol tinha pouco mais de seis meses no comando do time.

Tentativa de reação do Real Madrid

Apesar de passar por uma temporada turbulenta, os Merengues estão em fase de recuperação no Campeonato Espanhol. A equipe vem de sete triunfos consecutivos no torneio e segue na segunda posição. Entretanto, obteve êxito em reduzir a desvantagem para apenas um ponto em relação ao Barcelona, líder da competição.