Ex-Botafogo, Sousa é eleito o melhor jogador do mês no Casa Pia

Zagueiro foi titular nos três jogos que a sua equipe fez no mês, marcou um gol e atuou os 90 minutos em todas as partidas / Crédito: Jogada 10

Revelado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro Sousa vem fazendo uma temporada de destaque pelo Casa Pia, de Portugal. O defensor foi eleito o melhor jogador do time no mês de janeiro pela torcida do clube. Sousa foi titular nos três jogos que a sua equipe fez no mês, marcou um gol e atuou os 90 minutos em todas as partidas. O brasileiro celebrou o prêmio e destacou que o reconhecimento da torcida é importante. “Fico feliz por receber o prêmio. É algo mais simbólico, mas mostra o valor do trabalho. A votação é das redes do clube, então, é uma votação popular comandada pela torcida. Isso mostra que eles estão satisfeitos com o desempenho que venho tendo juntamente com os meus companheiros. Espero poder seguir tendo boas atuações, evoluir e ajudar ainda mais o Casa Pia a conquistar vitórias”, disse.

Números do xerife Sousa Na atual temporada, Sousa disputou 17 jogos pelo Casa Pia e marcou dois gols. O zagueiro foi um dos destaques do time na vitória histórica sobre o Porto, na penúltima rodada do Campeonato Português. As boas atuações são traduzidas em números. O defensor é o jogador do elenco casapiano com mais interceptações na temporada, com média de 1,3 por jogo. Em número de cortes, o brasileiro é o segundo, com média de 6,7. Na construção de jogo, Sousa também tem sido importante: é o primeiro em lançamentos longos, com 3,3 por partida. Em passes certos, é o segundo do elenco, com média de 30,4 por duelo.