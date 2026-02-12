Endrick tem cartão vermelho anulado e pena reduzida na França

O atacante brasileiro Endrick vai cumprir apenas um jogo de suspensão, depois que a Comissão Disciplinar da liga francesa decidiu retirar o cartão vermelho direto recebido na partida contra o Nantes e substituí-lo por um segundo cartão amarelo. Com isso, ele será desfalque apenas para o duelo contra o Nice.

A revisão ocorreu após a comissão analisar imagens da partida e o relatório do árbitro, que havia recomendado a anulação do cartão vermelho. Dessa forma, a expulsão de Endrick foi reinterpretada como dois cartões amarelos.