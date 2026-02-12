Endrick tem cartão vermelho anulado e pena reduzida na França

Endrick tem cartão vermelho anulado e pena reduzida na FrançaBrasileiro escapa de suspensão longa após determinação da Comissão Disciplinar; ele cumprirá punição contra o Nice
O atacante brasileiro Endrick vai cumprir apenas um jogo de suspensão, depois que a Comissão Disciplinar da liga francesa decidiu retirar o cartão vermelho direto recebido na partida contra o Nantes e substituí-lo por um segundo cartão amarelo. Com isso, ele será desfalque apenas para o duelo contra o Nice.
A revisão ocorreu após a comissão analisar imagens da partida e o relatório do árbitro, que havia recomendado a anulação do cartão vermelho. Dessa forma, a expulsão de Endrick foi reinterpretada como dois cartões amarelos.
A jogada aconteceu em um jogo tenso na rodada passada. Endrick já estava com um cartão amarelo e, ao reagir a uma dividida com o defensor do Nantes, recebeu inicialmente a expulsão. Porém, depois de a equipe disciplinar revisar o caso, concluiu que o segundo amarelo era mais apropriado.
O técnico Paulo Fonseca havia criticado a atitude da arbitragem, apontando para uma possível falta de proteção ao jovem jogador diante de entradas mais físicas dos adversários na liga.
