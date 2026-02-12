Em jogo de sete gols na Libertadores, Juventud passa pela Católica nos pênaltis

Em jogo de sete gols na Libertadores, Juventud passa pela Católica nos pênaltisTime uruguaio passou de estreante sem gols a classificado para a segunda fase eliminatória
O Juventud é o classificado derradeiro da Libertadores 2026 na primeira fase eliminatória. Depois de perder a ida por 1 a 0, em casa, para a Universidad Católica, os uruguaios reverteram o quadro em um alucinante 4 a 3, no tempo normal, e avançaram nas penalidades. Agora, os comandados de Sebastián Méndez encaram, na próxima fase, os paraguaios do Guaraní.
O que era bom ficou ainda melhor para os donos da casa
Seis minutos. Foi esse o tempo que a Católica precisou para abrir a conta na capital do Equador. Após lançamento vindo da defesa, José Fajardo driblou dois marcadores e, de perna esquerda, bateu na saída do goleiro Sebastián Sosa.
Uma reação necessária e histórica dos uruguaios
Apesar das dificuldades de criação, o Juventud encontrou espaço para usar os lados de campo em jogada onde Renzo Sánchez tratou de marcar um gol inesquecível. Aos 28 minutos, em cruzamento vindo do lado direito, o camisa 20 testou firme, no canto direito de Rafael Romo. Tento esse, aliás, que foi o primeiro do clube na história da competição.
Já nos acréscimos da etapa inicial, os visitante pularam na frente do marcador em penalidade cometida por Romo em Bruno Larregui. Na batida, Federico Barrandeguy bateu firme, alto e no extremo canto direito.
Com método repetido, o Juventud fica perto da classificação
Se a Universidad Católica abriu cedo o placar do jogo, na primeira etapa, o que dizer do tempo complementar? Com três minutos, Larregui foi novamente derrubado pelo goleiro Rafael Romo dentro da grande área em pênalti assinalado pelo árbitro Yael Falcón. Desta vez, quem assumiu a responsabilidade de cobrar foi Pablo Lago, de apenas 19 anos, que deslocou Romo ao colocar bola no lado direito enquanto o arqueiro foi pro canto oposto.
Loucura absoluta!
Apesar do peso de tomar gols de caráter tão decisivo e em sequência, a Universidad Católica soube controlar os nervos e reagiu de maneira providencial. Aos 19 minutos, o zagueiro Jhon Chancellor ganhou da defesa uruguaia e diminuiu a distância no placar. Aos 30, um lindo passe em profundidade de Mauro Díaz colocou Fajardo cara a cara com Sebastián Sosa e o atacante panamenho capitalizou a chance, 3 a 3.
Todavia, quando o roteiro parecia determinado, o Juventud teve fibra suficiente para buscar uma nova liderança no marcador e a disputa da vaga nas penalidades. Após cruzamento que deixou a pelota viva nas imediações da área de ataque, Pernicone bateu de maneira um pouco desajeitada, mas o suficiente pra superar Romo.
A voz da experiência para um feito épico
A marca da cala teve, como ponto de maior destaque, a participação do experiente arqueiro Sebastián Sosa. Aos 39 anos de idade, o jogador vice-campeão do torneio em 2011, com o Peñarol, defendeu as cobranças de Chancellor e Cacciabue. Assim, Fernando Mimbacas cobrou a penalidade derradeira e o Juventud segue adiante na competição continental.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (3) 3 x 4 (4) JUVENTUD
Libertadores 2026 – Primeira fase eliminatória (Jogo de volta)
Data e horário: 12/2/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU)
Gols: Fajardo (6’/1°T) (1-0), Sánchez (25’/1°T) (1-1), Barrandeguy (45+2’/1°T) (1-2), Lago (4’/2°T) (1-3), Chancellor (19’/2°T) (2-3), Fajardo (30’/2°T) (3-3), Pernicone (45+2’/2°T) (3-4)
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Romo; Anangonó, Cangá, Chancellor e Mejía; Rose (Moreno, no intervalo), Clavijo (Rodríguez, 17’/2°T), Cacciabue e Alonso (Palacios, 17’/2°T); Díaz (Yánez, 35’/2°T) e Fajardo (Medina, 34’/2°T). Técnico: Diego Martínez. Técnico: Diego Martínez.
JUVENTUD: Sosa; Barrandeguy, Morosini, Pernicone e Más; Lago (Boselli, 40’/2°T), Chagas (Cruz, 40’/2°T), Roldán e Sánchez; Larregui (Gómez, 32’/2°T) e Alaniz (Mimbacas, 32’/2°T). Técnico: Sebastián Méndez.
Árbitro: Yael Falcón (ARG)
Assistentes: Sebastián Ranieri (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)
VAR: Pablo Dovalo (ARG)
Cartões Amarelos: Cangá, Fajardo, Mejía, Yánez (CAT); Más, Roldán (JUV)
Cartões Vermelhos: