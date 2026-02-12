Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em fim de contrato, Lewandowski aguarda eleições do Barça para definir futuro

Com vínculo perto do fim no Barcelona, atacante polonês tem oferta de cinco times, mas prefere aguardar o momento político do clube
Com o contrato válido até 30 de junho, Robert Lewandowski voltou ao centro das atenções do mercado internacional. De acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo, Milan, Atlético de Madrid e Fenerbahçe acompanham de perto a situação do artilheiro. Além deles, o Chicago Fire, da MLS, e clubes da Arábia Saudita surgem como alternativas fora do eixo europeu tradicional.

Apesar do número crescente de interessados, o atacante adotou cautela. Lewandowski não pretende tomar qualquer decisão antes de 15 de março, data marcada para as eleições presidenciais do Barcelona. Internamente, o entendimento é de que o desfecho político pode influenciar diretamente o planejamento esportivo do clube para a próxima temporada.

Paralelamente, o entorno do jogador avalia cenários. A esposa do polonês, de 37 anos, fez recentemente uma viagem de negócios a Chicago e aproveitou a passagem para observar a cidade como possível destino familiar, caso a opção pela MLS ganhe força.

Contudo, no dia a dia do elenco, o tema é tratado sem pressa. Na semana passada, antes da vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca, partida em que Lewandowski deixou sua marca, o técnico Hansi Flick comentou a situação do atacante e reconheceu o desejo por mais minutos em campo, sem antecipar decisões.

“Obviamente, já conversamos, e ainda não chegamos ao fim da temporada, então não sabemos o que pode acontecer. Sei que ele gostaria de jogar mais e ser titular. Mas a situação é o que é. Ele está em boa forma, de bom humor, e quero que ele aproveite a situação atual. Veremos o que acontece. Agora não é o momento. Sabemos o que pode acontecer. Não estou preocupado”, afirmou o treinador alemão.

Atacante segue decisivo no Barcelona

Dentro das quatro linhas, Lewandowski segue participativo. Afinal, até aqui, o centroavante entrou em campo em 28 dos 36 jogos do Barcelona na temporada. Desses, começou 16 como titular e saiu do banco em outras 12 oportunidades, com 13 gols marcados.

Contratado em julho de 2022, o atacante construiu uma trajetória vitoriosa na Catalunha. Ele conquistou duas edições de LaLiga, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha. Além disso, em números gerais, soma 114 gols e 21 assistências em 175 partidas pelo clube.

