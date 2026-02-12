Em fim de contrato, Lewandowski aguarda eleições do Barça para definir futuro

Com vínculo perto do fim no Barcelona, atacante polonês tem oferta de cinco times, mas prefere aguardar o momento político do clube / Crédito: Jogada 10

Com o contrato válido até 30 de junho, Robert Lewandowski voltou ao centro das atenções do mercado internacional. De acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo, Milan, Atlético de Madrid e Fenerbahçe acompanham de perto a situação do artilheiro. Além deles, o Chicago Fire, da MLS, e clubes da Arábia Saudita surgem como alternativas fora do eixo europeu tradicional. Apesar do número crescente de interessados, o atacante adotou cautela. Lewandowski não pretende tomar qualquer decisão antes de 15 de março, data marcada para as eleições presidenciais do Barcelona. Internamente, o entendimento é de que o desfecho político pode influenciar diretamente o planejamento esportivo do clube para a próxima temporada.

Paralelamente, o entorno do jogador avalia cenários. A esposa do polonês, de 37 anos, fez recentemente uma viagem de negócios a Chicago e aproveitou a passagem para observar a cidade como possível destino familiar, caso a opção pela MLS ganhe força.

Contudo, no dia a dia do elenco, o tema é tratado sem pressa. Na semana passada, antes da vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca, partida em que Lewandowski deixou sua marca, o técnico Hansi Flick comentou a situação do atacante e reconheceu o desejo por mais minutos em campo, sem antecipar decisões. “Obviamente, já conversamos, e ainda não chegamos ao fim da temporada, então não sabemos o que pode acontecer. Sei que ele gostaria de jogar mais e ser titular. Mas a situação é o que é. Ele está em boa forma, de bom humor, e quero que ele aproveite a situação atual. Veremos o que acontece. Agora não é o momento. Sabemos o que pode acontecer. Não estou preocupado”, afirmou o treinador alemão. Atacante segue decisivo no Barcelona Dentro das quatro linhas, Lewandowski segue participativo. Afinal, até aqui, o centroavante entrou em campo em 28 dos 36 jogos do Barcelona na temporada. Desses, começou 16 como titular e saiu do banco em outras 12 oportunidades, com 13 gols marcados.