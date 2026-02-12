Duda Fournier abre celebrações em mansão provisória da família Paquetá no Rio

Esposa do meio-campista do Flamengo comemorou a chegada dos 33 anos sem o marido, mas junto aos filhos na nova residência da família / Crédito: Jogada 10

A família de Lucas Paquetá mal desembarcou no Rio de Janeiro e a nova mansão já recebeu a primeira celebração. Duda Fournier completou 33 anos no dia 10 de fevereiro, com celebração intimista na residência provisória do casal, em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca. Avaliado em R$ 28 milhões, o imóvel marca o retorno do meio-campista à cidade para defender o Flamengo. O casal se mudou para mansão há pouco mais de dez dias, por isso a decoração permanece como apresentada no material de venda da imobiliária. Organizada de forma intimista, a comemoração ocorreu enquanto o meia atuava com o Flamengo em Salvador, em partida pelo Brasileirão.

Nas imagens da celebração, foi possível notar novos detalhes do interior do imóvel. Nota-se, logo de cara, que lustres, sofás e almofadas brancas compõem a sala de estar. O espaço ainda conta com uma mesa de centro com formas quadradas e uma mesinha cinza com vasos transparentes.

Mansão de Lucas Paquetá no Rio A residência ocupa 1.590 metros quadrados e reúne estrutura voltada ao lazer e à convivência. A área externa, por exemplo, inclui piscina com raia de 17 metros, hidromassagem, sauna, espaço para fogueira e área gourmet equipada. Ainda voltado ao lazer, o projeto da mansão também contempla sala de cinema com projetor a laser 4K e sistema de som de alta definição. Já internamente o imóvel abriga quatro suítes com closet — a principal possui 120 metros quadrados —, 11 banheiros, elevador e garagem subterrânea. Há espaço com capacidade para oito veículos.