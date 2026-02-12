Di Cesare: Racing recusa proposta do Santos, mas zagueiro quer deixar o clube

O Racing recusou a primeira investida do Santos pelo zagueiro Marco Di Cesare. De acordo com informações publicadas pelo Diário do Peixe, o time argentino declinou da oferta santista de 750 mil dólares por empréstimo, com a obrigação de compra de 5 milhões de dólares por 75% dos direitos econômicos, caso o defensor complete 10 jogos pelo Peixe como titular. Segundo o portal, o Racing não mostrou entusiasmo com a oferta do Santos e recusou prontamente o negócio, visto que o clube deseja a venda de forma definitiva do jogador. Contudo, a vontade de Di Cesare pode pesar de forma favorável para o Santos, uma vez que o defensor tem deixado claro para a diretoria do clube que quer deixar a equipe e se juntar ao Peixe.

Di Cesare foi oferecido ao Santos e agradou internamente. Juan Pablo Vojvoda sinalizou positivamente, junto da comissão técnica, e deu o ok para que a diretoria do Peixe fosse atrás do jogador. O zagueiro foi analisado pela comissão técnica e é visto como um jogador que pode contribuir com boa saída de bola, mobilidade e a possibilidade de atuar em um esquema com as linhas defensivas adiantadas. Em busca de um zagueiro A busca por um zagueiro ganhou força na Vila Belmiro diante da iminente saída de Alexis Duarte, que está fora dos planos do clube. Atualmente, Vojvoda conta como principais opções no setor com Luan Peres e Adonis Frías, além de Zé Ivaldo e João Basso. O Santos também observa com atenção os jovens João Ananias e João Alencar, promovidos recentemente do sub-20.

