Desfalque no Santos, Neymar detona grama sintética da Arena da Baixada

Atacante está fora do duelo do Peixe diante do Athletico-PR pelo Brasileirão
Fora do duelo entre Santos e Athletico-PR, pelo Brasileirão, Neymar usou as redes sociais para criticar a grama sintética da Arena da Baixada, local do jogo. No X (antigo Twitter), o atacante afirmou: “Praticar futebol nesse campo é quase impossível”.

Vale lembrar que o jogador não está relacionado para o duelo desta quinta-feira (12) justamente pela grama sintética. Neymar, que passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo no final de 2025, já está recuperado de lesão e treinando normalmente. A comissão técnica do Peixe, no entanto, optou por preservar o atacante.

