Danilo sente a coxa e preocupa, mas comissão tranquiliza após derrota do Botafogo

A derrota por 1 a 0 no clássico trouxe dores de cabeça além do placar para o Botafogo nesta quinta-feira (12). O volante Danilo sentiu um problema na parte interna da coxa esquerda nos minutos finais do confronto contra o Fluminense. O lance ocorreu logo após o meio-campista cobrar uma falta que explodiu na trave, já nos acréscimos do segundo tempo. Imediatamente, o atleta deixou o campo mancando, iniciou tratamento com gelo no banco e não retornou ao gramado.
Contudo, as primeiras notícias vindas do vestiário trazem certo alívio para a torcida alvinegra. O repórter Juliano Lima, do Premiere, conversou com a comissão técnica e informou que a lesão aparentemente não é grave. Segundo o jornalista, o clube optou por preservar o jogador naquele momento final, pois não valia a pena forçar o retorno.
Botafogo liga alerta no meio-campo
Além disso, a situação física do elenco liga o sinal de alerta em General Severiano para a sequência da temporada. O volante Allan também pediu substituição ainda no primeiro tempo e virou dúvida para os próximos compromissos. Caso perca os dois titulares, o técnico Martín Anselmi terá problemas e poucas opções de origem para montar o setor.
Atualmente, o elenco conta apenas com o jovem Wallace Davi e com Newton, que tem atuado improvisado na zaga, para a posição. Outra alternativa tática seria recuar o meia Jordan Barrera, que já desempenhou a função de segundo volante sob o comando do treinador. O departamento médico deverá reavaliar ambos os jogadores na reapresentação do elenco.
