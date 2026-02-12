Danilo sente a coxa e preocupa, mas comissão tranquiliza após derrota do Botafogo

Volante se machuca após cobrar falta na trave na derrota do Glorioso por 1 a 0 para o Fluminense

A derrota por 1 a 0 no clássico trouxe dores de cabeça além do placar para o Botafogo nesta quinta-feira (12). O volante Danilo sentiu um problema na parte interna da coxa esquerda nos minutos finais do confronto contra o Fluminense. O lance ocorreu logo após o meio-campista cobrar uma falta que explodiu na trave, já nos acréscimos do segundo tempo. Imediatamente, o atleta deixou o campo mancando, iniciou tratamento com gelo no banco e não retornou ao gramado.

Contudo, as primeiras notícias vindas do vestiário trazem certo alívio para a torcida alvinegra. O repórter Juliano Lima, do Premiere, conversou com a comissão técnica e informou que a lesão aparentemente não é grave. Segundo o jornalista, o clube optou por preservar o jogador naquele momento final, pois não valia a pena forçar o retorno.