Corinthians decide pela saída de José Martínez e negocia rescisão

Sem ambiente para permanência, clube negocia fim de acordo com volante venezuelano, que não voltará a atuar pelo Timão / Crédito: Jogada 10

A passagem de José Martínez pelo Corinthians está próxima do fim. O volante venezuelano não deve mais vestir a camisa alvinegra após se reapresentar fora do prazo e retornar a São Paulo com uma grave lesão no joelho esquerdo. Diante do cenário, a diretoria optou por negociar uma rescisão amigável de contrato. Inicialmente, o clube chegou a avaliar a possibilidade de uma demissão por justa causa. No entanto, após análise interna, a direção concluiu que não haveria sustentação jurídica suficiente para seguir por esse caminho. Assim, a saída negociada passou a ser tratada como a alternativa mais viável.

Lesão do volante é fator crucial para a rescisão Um dos pontos que geram desconforto no Parque São Jorge é a falta de clareza sobre quando a lesão ocorreu. O Corinthians não conseguiu identificar o momento exato da ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, diagnosticada apenas na última segunda-feira, após exames realizados no CT Joaquim Grava. O elenco havia retomado as atividades no dia 3 de janeiro, enquanto Martínez só se reapresentou no último sábado (07/2).

Apesar disso, a diretoria tem convicção de que o problema não aconteceu no último jogo oficial do volante pelo clube. Martínez esteve em campo no dia 21 de dezembro de 2025, na segunda partida da final da Copa do Brasil, contra o Vasco, e não apresentou qualquer queixa médica naquela ocasião. Durante o período de férias na Venezuela, o jogador participou de um jogo festivo no dia 26 de dezembro. Em uma das imagens do evento, ele aparece utilizando uma proteção no joelho esquerdo, o que levantou questionamentos internos. Além disso, no mesmo mês, Martínez publicou nas redes sociais fotos em que aparecia treinando para manter o condicionamento físico. Atraso na reapresentação do Corinthians O retorno tardio ao Brasil também contribuiu para o desgaste da relação. O volante demorou 35 dias além do previsto para se reapresentar, alegando a necessidade de emitir um novo passaporte, já que o documento anterior não tinha mais páginas em branco para os carimbos de imigração.