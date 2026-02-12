Com duas vitórias em 10 jogos em 2026, Sampaoli é demitido do Atlético-MG

Sampaoli deixa o cargo após conquistar apenas duas vitórias em dez jogos em 2026 / Crédito: Pedro Souza / Atlético

Após novo tropeço no comando do Atlético-MG, o técnico Jorge Sampaoli foi demitido na tarde desta quinta-feira (12). O treinador argentino não resistiu a mais um resultado ruim neste início de temporada e deixa o cargo com apenas duas vitórias em dez partidas em 2026. De acordo com o clube, uma reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta, selou a saída do treinador do clube. Em resumo, as partes chegaram a um acordo pelo encerramento do trabalho neste momento. Para a próxima partida, diante do Itabirito, pelo Campeonato Mineiro, segundo informações do próprio Atlético-MG, o auxiliar técnico Lucas Gonçalves é quem vai comandar a equipe de forma interina.

“O Clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional”, disse o Atlético-MG em nota oficial.