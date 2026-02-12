CBF divulga áudio do VAR em lance de Kenji, do Cruzeiro: “Quebrou a perna do cara”

Atacante da Raposa levou uma entrada violenta no segundo tempo, e jogador do Mirassol recebeu cartão vermelho após revisão do VAR / Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou o áudio do VAR da partida entre Mirassol e Cruzeiro, que ocorreu na última quarta-feira (11), no Maião, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Entre os lances disponibilizados pela entidade está o da expulsão de Yuri Lara após entrada forte em Kenji. Aliás, o jogador do Cruzeiro tem suspeita de grave lesão e passará por exames em hospital de Belo Horizonte.

No áudio, o árbitro de vídeo, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, comunica ao árbitro Bráulio da Silva Machado que a entrada do jogador do Mirassol em Kenji foi forte.

“Uma dobra de articulação e me parece que tem uma força alta. Tem uma dobra de articulação grande. Tem uma força excessiva. Recomendo revisão de possível cartão vermelho”. Diante da recomendação, Bráulio se dirige à cabine do VAR e, rapidamente, analisa o lance. Assim, entende que Yuri merece levar o cartão vermelho, substituindo pelo amarelo dado anteriormente. “Jogo brusco grave. Jogador entra com um intensidade altíssima, entorse de tornozelo. Estou voltando com o cartão vermelho”.

No retorno a campo, o juiz conversa com o goleiro Walter e outros jogadores do Mirassol e diz: “Você viu? Quebrou a perna do cara, velho”, aponta o árbitro. Jogador do Cruzeiro teve ajuda para caminhar até o vestiário Diante a entrada forte, Kenji teve que sair de campo. Aliás, o Cruzeiro ainda divulgará a situação clínica do jogador após a realização dos exames médicos. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda em campo e logo foi encaminhado ao banco de reservas. O jovem até cogitou voltar a campo, mas foi orientado pelos companheiros e comissão técnica a não retornar.