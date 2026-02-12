Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF começa a instalação do sistema de impedimento semiautomático em São Januário

Entidade contrata tecnologia junto à empresa Genius Sports e São Januário é o próximo palco a passar por adequação para modernizar a arbitragem
São Januário é o próximo estádio no futebol brasileiro a receber a instalação do sistema de impedimento semiautomático pela CBF. Isso porque, nesta quinta-feira (12), a entidade inicia a colocação das câmeras, que detêm a tecnologia contratada em uma parceria com a empresa Genius Sports. Inclusive, a intenção da entidade com esta modificação é modernizar a arbitragem no futebol brasileiro. 

O Brasil passará a adotar definitivamente o sistema de impedimento semiautomático em suas competições apenas quando houver o término dos processos. No caso, quando todos os outros palcos do futebol brasileiro que estão na seleção da CBF também receberem a tecnologia e a realização de testes operacionais. Além disso, será necessário que as equipes de arbitragem passem por um novo treinamento.

A propósito, um sistema com versão semelhante já se tornou padrão em competições na Europa. Entre os pontos similares entre os modelos estão o uso de câmeras de rastreamento e processamento de dados para ajudar ao árbitro de vídeo em definições que envolvam lances de impedimento. A expectativa é de que haja redução em análise de possíveis irregularidades e em episódios polêmicos por dúvidas milimétricas. 

A previsão é que o sistema de impedimento semiautomático passe a ficar disponível para uso durante as disputas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na atual temporada. 

CBF se inspira na cautela inglesa

Ainda que a expectativa seja alta, a ordem interna é evitar pressa. Isso porque a CBF tomou como exemplo a Premier League, da Inglaterra, que enfrentou problemas de calibragem do software e demorou 32 rodadas para implementar o sistema com segurança na temporada de estreia. Diante disso, a entidade brasileira planeja uma bateria rigorosa de testes para garantir a precisão das linhas antes de utilizá-las em jogos oficiais.

Portanto, o torcedor verá as câmeras sendo instaladas nas próximas semanas, mas o uso prático do impedimento semiautomático dependerá do sucesso dessa fase de calibragem, visando “blindar” a competição de erros técnicos. 

