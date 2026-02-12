Cássio pede o fim das vaias durantes os jogos do Cruzeiro: “Não é legal ser xingado”

Goleiro ressalta que os torcedores têm comparecido aos jogos no Mineirão e relembra do ano de 2025 da Raposa

O mau início de temporada vem rendendo ao Cruzeiro alguns protestos vindos das arquibancadas. Um dos mais experientes do elenco, o goleiro Cássio pediu mais apoio do torcedor, para que evite vaias e xingamentos durante as partidas, como vem ocorrendo com o lateral-direito William e o técnico Tite.

“Entendo o torcedor pela cobrança. Tem o direito de criticar e cobrar. Mas, dentro do jogo, peço que torcedor empurre o Cruzeiro, que ajude, entenda. Não estou batendo de frente com a torcida. Torcida tem ido, tem lutado. Depois do jogo, se quiser vaiar e xingar, torcedor está no direito. Mas que, dentro do jogo, a gente possa se apoiar. Para o jogador e treinador em si, não é legal ser xingado. Temos que estar juntos”, explicou.

A torcida do Cruzeiro ficou insatisfeita em diversos jogos durante a temporada, principalmente em dias que deixou o campo com a derrota. Como ocorreu contra Democrata GV (1 a 0), no Campeonato Mineiro, e Coritiba (2 a 1), pelo Brasileirão. No entanto, os protestos também surgiram no triunfo sobre o Betim, por 1 a 0, antes de sair o gol nos acréscimos.

Cássio relembra 2025 do Cruzeiro

Aliás, Cássio não esteve no centro da ira do torcedor nestas partidas. No entanto, o goleiro citou que 2025 foi “um grande ano” e que só foi possível com o apoio irrestrito do torcedor.

“No ano passado, começamos mal no Brasileiro, primeira fase do Mineiro e fase de grupos da Sul-Americana. E, juntos, conseguimos fazer um grande ano. Torcida mostrou sua força. Torcida tem papel importante com a gente. A gente confia nela. Sabemos que ficamos, em alguns jogos, abaixo”.