Calleri exalta bom momento do São Paulo: “Estamos no caminho”

Atacante comentou sobre bom entrosamento com companheiros de ataque e recordou que Tricolor ainda tem peças para colocar em campo

O São Paulo tem um começo de Brasileirão que está animando o seu torcedor. Na noite desta quarta-feira (11), o Tricolor bateu o Grêmio, por 2 a 0, no Morumbis, e, de forma invicta, assumiu a liderança do campeonato. Além disso, a equipe alcançou a marca de cinco partidas sem derrota somando todas as competições.

No deulo contra os gaúchos, chamou a atenção o bom trabalho do trio ofensivo. Lucas Moura, Calleri e Luciano mostraram bom entrosamento no ataque e participaram dos dois gols marcados pela equipe. O atacante argentino destacou o bom trabalho tático realizado pelo time.