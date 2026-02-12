Calleri exalta bom momento do São Paulo: “Estamos no caminho”Atacante comentou sobre bom entrosamento com companheiros de ataque e recordou que Tricolor ainda tem peças para colocar em campo
O São Paulo tem um começo de Brasileirão que está animando o seu torcedor. Na noite desta quarta-feira (11), o Tricolor bateu o Grêmio, por 2 a 0, no Morumbis, e, de forma invicta, assumiu a liderança do campeonato. Além disso, a equipe alcançou a marca de cinco partidas sem derrota somando todas as competições.
No deulo contra os gaúchos, chamou a atenção o bom trabalho do trio ofensivo. Lucas Moura, Calleri e Luciano mostraram bom entrosamento no ataque e participaram dos dois gols marcados pela equipe. O atacante argentino destacou o bom trabalho tático realizado pelo time.
“A verdade, a gente se entrosa bem. Fizemos um grande jogo, além dos gols e da assistência do Luciano, Lucas. Fizemos um bom trabalho tático. Temos que trabalhar muito e trabalhamos. Ganhamos, e hoje todo mundo vai feliz para casa”, afirmou em entrevista à TV Globo.
Calleri vem surpreendendo, já que voltou recentemente de uma grave lesão e tem tido boas atuações. O atacante destacou que ainda há mais jogadores para se recuperarem no São Paulo. Entretanto, o argentino pontuou que a equipe já está no caminho certo.
“Temos que recuperar jogadores importantes, mas estamos no caminho e estou gostando de como estamos jogando”, ressaltou.